Sinner non può credere alle sue orecchie: lo ha detto Berrettini

Rivelazione a sorpresa da parte di Matteo Berrettini su Jannik Sinner: è successo dopo il match di Wimbledon

Mercoledì, a Wimbledon, è andata in scena una super sfida tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner che ha appassionato e tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla fine.

Al termine di un estenuante match durato tre ore e mezzo e ben 4 set, a trionfare è stato Sinner che si è imposto per 7-6, 7-6, 2-6, 7-6, confermando ancora una volta quanto meriti il titolo di numero uno al mondo. Ad ogni modo, però, Berrettini ha affatto sfigurato al cospetto del rivale, sfoggiando anch’egli tutto il suo talento e mettendo Sinner in grossa difficoltà.

La gara tra i due è stata tiratissima ed ha regalato grande spettacolo non deludendo le attese di chi era sugli spalti, né di chi ha guardato il match da casa. I due avevano promesso una grande battaglia e hanno decisamente mantenuto l’impegno.

Attorno a questo match c’era tantissima attesa e le aspettative non sono state deluse, tanto che lo stesso Berrettini in conferenza stampa ha ammesso tutta la sua emozione a sentire il pubblico del Centrale elettrizzato per la sfida. A proposito di emozioni, al termine della partita, Berrettini ha fatto anche una rivelazione a sorpresa su Sinner, lasciando il numero 1 al mondo senza parole.

Berrettini, il retroscena su Sinner a Wimbledon: la rivelazione sorprende

Quando si affrontano due tennisti del calibro di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, inevitabilmente subentra anche un pò di dispiacere in quanto uno dei due sarà escluso dal torneo. Stavolta è toccato a Matteo che non è riuscito a fermare la striscia vincente di Sinner che ha sempre battuto, finora, i connazionali nei confronti diretti.

Nonostante la sconfitta, Berrettini ha ricevuto la standing ovation del pubblico per aver tenuto testa al numero uno del mondo. Un aspetto che non può non riempire d’orgoglio il tennista romano, il quale, in conferenza stampa, ha anche rivelato cosa ha detto a Sinner mentre si sono abbracciati al termine del match.

Berrettini ha rivelato di avergli detto di arrivare fino in fondo e di vincere il torneo, lasciando sia il numero uno al mondo che tutti i tifosi senza parole. Un augurio, quello di Berrettini, che fa capire Matteo non sia solo un grande giocatore, ma anche una persona con valori umani importanti che ha accettato la sconfitta con sportività, augurando il meglio al rivale. Vedremo se Sinner riuscirà ad accontentarlo.