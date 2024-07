Tennis, tifosi sotto shock: “Parassita in corpo”, è finito in ospedale

Un protagonista del mondo del tennis ha rivelato di aver trascorso di recente una vera e propria disavventura

Il mondo del tennis in questi giorni è concentrato su un solo luogo: Wimbledon, la zona ad ovest di Londra dove si disputa uno dei tornei più prestigiosi del grande slam, un pezzo di storia di questo sport. Le gare iniziate il 1 luglio sull’erba londinese stanno già portando a prime sorprese importanti.

I tifosi italiani sono particolarmente attenti alle prestazioni dell’atleta più in vista. Jannik Sinner che purtroppo per volontà del tabellone ha affrontato nel secondo turno del torneo in un derby fratricida, un altro italiano come Matteo Berrettini.

Un altro azzurro in gara è Fabio Fognini, che nelle scorse ore ha affrontato e battuto il norvegese Casper Ruud, attuale numero 8 della classifica ATP mondiale. Un tennista in grande ascesa lo scandinavo, che veniva da diversi risultati promettenti, ma anche da qualche problema di troppo di salute.

Ruud svela: un virus tremendo poteva costargli caro

Ruud infatti era reduce dall’ottima prova al Roland Garros, dove è stato eliminato in semifinale da Zverev, mentre negli scorsi mesi è riuscito a portare a casa due tornei importanti, quali gli Open di Ginevra e di Barcellona, guadagnando di fatto punti e risonanza mediatica in vista delle prossime sfide.

A sorpresa lo stesso Ruud ha però rivelato di essere stato molto vicino al forfait a Wimbledon. Infatti uno strano problema sanitario era occorso al norvegese poco dopo l’esperienza al Roland Garros: “Mi sono sentito male a Parigi e quando sono tornato a casa ho avuto lo stomaco disturbato per una settimana. Non avevo alcun appetito e stavo a letto tutto il giorno. Sono andato in ospedale per degli esami e mi hanno detto che avevo uno strano parassita nel corpo”.

Le rivelazioni di Ruud in conferenza sono davvero agghiaccianti, visto che ci ha messo un po’ di tempo per debellare il virus dal corpo, rischiando di non partecipare al tanto atteso torneo del grande slam. Ma con grande spirito di sacrificio il numero 8 al mondo ha ritrovato campo e fisico, ammettendo di sentirsi bene.

La buona notizia dunque è che il 25enne di Oslo ha superato il tutto rimettendosi presto in sesto, vincendo la gara di debutto a Wimbledon contro Alex Bolt, battuto per tre set a zero prima di arrendersi poi a Fognini.