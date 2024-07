Attesa finita in Formula 1, debutto vicinissimo: hanno già stabilito la data

Attesa alle stelle in Formula 1 per il grande debutto. E’ stata già fissata la data. La conferma è arrivata dai social

Quando viene chiesto di menzionare un film sulle corse automobilistiche, chiunque non può che pensare immediatamente a ‘Fast & Furious’. È la saga che ha, in fin dei conti, dominato il panorama cinematografico delle corse automobilistiche per oltre due decenni. Tuttavia, il focus di queste pellicole è sempre stato sulle competizioni su strada e sulle acrobazie spettacolari, spesso al limite del possibile.

Sebbene questi film abbiano un seguito enorme e ridefinito il genere delle corse automobilistiche al cinema, la loro mancanza di realismo ha lasciato la porta aperta per raccontare adrenalina e velocità sotto un’altra ottica ovvero quella delle corse su pista.

E’ questo l’obiettivo che si propone il film F1, il primo dedicato di fatto alla disciplina regina del motorsport. La pellicola che ha come protagonista Brad Pitt, promette di essere una rappresentazione autentica e coinvolgente delle corse automobilistiche in pista, un genere sorprendentemente poco esplorato nel cinema mainstream. Sono molteplici le ragioni dietro l’attesa febbrile per questo film.

F1 ha tutto il potenziale per colmare questa lacuna e si propone di offrire una visione autentica e accurata delle gare di Formula 1. Questo è stato reso possibile anche grazie al supporto diretto della Formula 1 stessa, che ha collaborato strettamente con la produzione del film. La scelta di girare in circuiti come Silverstone e la creazione di una finta scuderia, l’APXGP, che ha partecipato agli eventi di F1 come un vero team, dimostra l’impegno nel portare sul grande schermo una rappresentazione fedele del mondo delle corse automobilistiche.

F1, il film dedicato alla Formula 1: Brad Pitt protagonista

Il cinema ha celebrato numerosi sport attraverso film iconici che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Pensiamo a pellicole sul calcio come ‘Jimmy Grimble’, ‘Goal!’ e ‘Fuga per la vittoria’, che hanno catturato l’essenza del mondo del pallone. Nel mondo della boxe, film come ‘Rocky’ e ‘Toro scatenato’ hanno raccontato storie di lotta e redenzione che sono diventate dei classici, dicasi altrettanto per le arti marziali con ‘Karate Kid’. Anche il basket ha avuto il suo momento di gloria con ‘Space Jam’, che ha unito sport e animazione in un mix irresistibile.

Nonostante il grande successo dei film sportivi, le corse automobilistiche in pista sono state raramente rappresentate nel cinema. Questo ha creato un vuoto che il film ‘F1’ si appresta a riempire, rispondendo alla richiesta di un pubblico che desidera vedere la passione, la tensione e l’adrenalina delle vere gare di Formula 1. La collaborazione di Lewis Hamilton come produttore aggiunge ulteriore autenticità e credibilità al progetto, promettendo una narrazione che rispetta la realtà del motorsport.

La produzione di ‘F1’ ha richiesto oltre un anno di riprese intensive, con set che hanno spaziato dai circuiti di Silverstone ad altre location del Mondiale. La creazione della scuderia fittizia APXGP ha aggiunto un livello di realismo senza precedenti con una presenza tangibile nei paddock, meccanici reali, box dedicati e accesso in pista, tutto per simulare l’esperienza di una vera squadra di F1.

Finally, official. Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025. Sneak Peek this Sunday at the Formula 1 British Grand Prix.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/vH83qj72Qm — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

L’attesa per il film ‘F1’ è tuttora palpabile e giustificata. Per gli appassionati di Formula 1, rappresenta l’opportunità di vedere finalmente il loro sport preferito sul grande schermo. Non ci resta dunque che attendere l’estate 2025 per correre in sala e constatare se ‘F1’ sarà riuscito a soddisfare le altissime aspettative create. Il film uscirà solo nei cinema. Non è prevista la concomitante presenza anche sulle note piattaforme streaming.