Bufera su Verstappen: spunta il nome di Schumacher

Negli ultimi giorni è scoppiata una vera e propria bufera su Max Verstappen dopo il caso che ha coinvolto Norris la scorsa settimana: citato anche Schumacher!

Il caos che si è scatenato intorno a Max Verstappen sembra non avere freni. Le polemiche dopo l’incidente con Lando Norris durante il Gran Premio d’Austria della scorsa domenica non si placano. E adesso viene tirato in ballo addirittura Michael Schumacher! Ma cosa è successo? Come noto, durante l’ultima gara, la McLaren del britannico è entrata in contatto con la Red Bull dell’olandese. Il primo si è avvicinato troppo per tre volte al numero uno al mondo che alla fine ha reagito.

Una mossa che è costata il ritiro da parte di Norris che al termine della corsa non le ha mandate a dire all’attuale leader del mondo dei motori, definito “scorretto e stupido”. Sono volate parole grosse che hanno alimentato la discussione. Di sicuro non è stata una grande tappa per il pilota Red Bull, considerando il solo quinto posto finale, lontano dal podio. Verstappen si è difeso, asserendo di aver solo mantenuto la sua posizione, minimizzando sull’episodio che ha comunque ricevuto diverse critiche.

Caos Verstappen, viene citato anche Schumacher! I dettagli

Come quella, ad esempio, di Andrea Stella. Il dirigente della McLaren ha definito scorretto l’olandese e si è anche lamentato delle sanzioni non arrivate per l’olandese da parte dei vertici di F1. Questo ha portato alla risposta di Christian Horner a ‘Sky UK’, difendendo a spada tratta il suo pilota. Citando addirittura Michael Schumacher!

Così si è espresso il Team Principal della Red Bull: “Sono cose che succedono sulle piste, è normale amministrazione. I piloti duri sono così e Max è un pilota duro. Ma non è scorretto“. Poi arriva la citazione per il sette volte campione del mondo, per rincarare la dose contro Stella: “Assurdo che proprio lui parli così, dovrebbe conoscere come va questo mondo, avendo lavorato anche con Schumacher“.

Horner, dunque, ha voluto chiarire come sia stato un comportamento normale da parte del pilota, come spesso accade su ogni pista: “Max è conosciuto per la sua determinazione e aggressività, per questo è uno dei più competitivi al mondo”. Le polemiche comunque non si placano nel paddock, e diversi addetti ai lavori si sono schierati dalla parte della McLaren e di Norris. In Red Bull, invece, sono convinti che Verstappen abbia agito bene, giurando sulla sua integrità morale e sulle sue intenzioni genuine per l’accaduto.