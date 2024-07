Copa America, stasera Colombia-Panama: i precedenti e come arrivano le due squadre

Questa sera al via il penultimo dei quarti di finale della Copa America 2024, live su Sportitalia dalle 23.30 con Colombia-Panama, con fischio d’inizio fissato per le ore 00.00 al Farm Stadium di Glendale. Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

La Colombia ha superato con merito il Gruppo D al primo posto mentre il Panama ha chiuso al secondo posto nel Gruppo C dominato dall’Uruguay. Chi vince questa partita affronterà la vincente di Uruguay-Brasile. Con 6 gol fatti nella fase a gironi, i Cafeteros hanno il secondo miglior attacco del torneo insieme al Venezuela, alle spalle dell’Uruguay che ha dominato il Girone C. La squadra allenata da Néstor Lorenzo vuole proseguire questa striscia di imbattibilità cercando di emulare il risultato dell’ultima edizione, chiusa al terzo posto. 4 precedenti tra le due squadre con due successi per parte e con la Colombia che, quando ha vinto, non ha mai fatto segnare Panama. Colombia-Panama COLOMBIA (4-2-3.1): Vargas; Machado, Sanchez, Cuesta, Munoz; Rios, Castano; Arias, Rodriguez, Diaz; Cordoba. All. Lorenzo PANAMA (4-1-4-1): Mosquera; Davis, Farina, Cordoba, Murillo; Martinez; Barcenas, Harvey, Carrasquilla Alcazar, Blackman; Fajardo Nelson. All. Christiansen