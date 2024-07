Come Schumacher, colpo sensazionale in Formula 1: finalmente l’hanno annunciato

Colpo da brividi in Formula 1, finalmente è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano: può seguire le orme di Schumacher

Il mercato piloti non smette di regalare sorprese nel mondo della Formula 1. Con il passare dei mesi, il quadro delle squadre che prenderanno il via nel prossimo mondiale del 2025 si sta componendo. Un quadro che avrà per protagonista anche uno dei piloti di maggior talento tra quelli che stanno emergendo nel circus. Dopo tante voci e indiscrezioni, è arrivata finalmente l’ufficialità: il futuro campione ha trovato una scuderia pronta a dargli fiducia, e potrebbe rivelarsi un colpo davvero sensazionale.

Non avrà avuto l’impatto mediatico dell’annuncio di Hamilton in Ferrari, ma il colpo messo a segno dalla Haas potrebbe essere destinato, sul lungo periodo, a essere ricordato nella storia come uno dei più importanti. La scuderia americana ha deciso infatti di dare fiducia a un pilota su cui negli ultimi mesi sono state riposte le speranze di molti appassionati.

In un certo senso, seguirà le orme di Schumacher. Non senior, almeno non per ora. Ma di quello junior, Mick Schumacher. Come lui, anche questo giovane pilota emerso dalla Ferrari Academy ha deciso di tentare fortuna altrove, lasciando la Ferrari con il sogno, magari, di poter un giorno tornare per prendere tra le mani il volante di una Rossa di Maranello. E magari non solo per una gara.

Formula 1, super colpo per la Haas: arriva il pilota che tutti volevano

Sarà una Formula 1 ancora più giovane e ricca di talento quella del 2025. Oltre ad Andrea Kimi Antonelli, probabile nuovo pilota della Mercedes nella prossima stagione, troverà sicuramente spazio nel circus quell’Ollie Bearman che solo pochi mesi fa aveva fatto parlare di sé per aver sostituito, in maniera ottimale, Carlos Sainz nel GP d’Arabia Saudita.

Non trovando spazio in Ferrari, visto e considerato l’arrivo imminente di Lewis Hamilton, il pilota inglese ha scelto di ripartire da un progetto di minor prestigio ma in grado dargli quella dose di fiducia ed esperienza necessaria per poter crescere. Per questo motivo ha accettato la corte della Haas, con un accordo pluriennale che gli darà sicuramente tutto il tempo per potersi mettere in mostra e ambire, magari, a una scuderia ancora più ambiziosa nei prossimi anni.

Un passo in avanti importante per la sua carriera, uno step che lo stesso Bearman ha commentato con grande orgoglio: “Riuscire a fare ciò che sognavo da bambino è qualcosa di incredibile. Devo ringraziare Gene Haas e Ayao Komatsu per aver creduto in me e tutti i dipendenti della scuderia per avermi dato fiducia“.

Chiusa la parentesi in Ferrari, o meglio nella Ferrari Driver Academy, Bearman si prepara dunque a vivere la sua prima stagione da protagonista in Formula 1. Con l’obiettivo, non certo nascosto, di poter continuare il suo percorso di crescita e potersi confermare quel meraviglioso talento da più parti incensato all’inizio di questa stagione.