Dorival Jr, ct del Brasile, ha presentato così la gara: “Sarà un grande classico sudamericano. Una partita importante sia per il Brasile che per l’Uruguay. L’Uruguay è una squadra che merita tutto il nostro rispetto. Loro si sono evoluti ma anche noi ci siamo evoluti. Tutto è avvenuto in modo chiaro e naturale. Sarà una partita complicata, ma credo che la nazionale uruguaiana avrà dei problemi ad affrontarci. Penso che entrambe le squadre si conoscano e si rispettino e che potremo giocare una grande partita. L’assenza di Vinicius? Mi aspetto che continueremo a trovare la via del gol. Credo che per segnare si debba dare agli attaccanti la possibilità di arrivare in area, di attaccare le ultime linee avversarie e non sarà diverso in questa occasione. Abbiamo perso un giocatore importante, ma ne abbiamo uno nuovo che ha segnato e sta cercando un’opportunità, questo potrebbe essere il momento di Endrick“.

Uruguay, Bielsa non sottovaluta il Brasile