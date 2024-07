Fiorentina, i convocati per il ritiro al Viola Park: tanti i primavera

Mancano soltanto 48 ore all’inizio del ritiro estivo della Fiorentina, in programma al Viola Park a partire da lunedì 8 luglio, quando i calciatori viola si riuniranno a Bagno a Ripoli per effettuare le classiche visite mediche di rito e inizieranno a fare le prime sgambate propedeutiche per la partenza della nuova stagione, che da ieri ha una data precisa, ossia il 17 agosto (ore 18:30) al Tardini di Parma per affrontare i ducali. Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati per il raduno viola.

Fiorentina, ecco i convocati

AMATUCCI Lorenzo, 2004

BARONCELLI Leonardo, 2005

BIANCO Alessandro, 2002

BIRAGHI Cristiano, 1993

BREKALO Josip, 1998

CAPRINI Maat Daniel, 2006

CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

COMUZZO Pietro, 2005

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

DALLE MURA Christian, 2002

DISTEFANO Filippo, 2003

FORTINI Niccolò, 2006

IKONE Nanitamo Jonathan, 1998

INFANTINO Gino, 2003

KAYODE Michael Olabode, 2004

KOUADIO Eddy Nda Konan, 2006

KOUAME Christian Michael, 1997

KRASTEV Dimo Nikolaev, 2003

LEONARDELLI Pietro (P), 2006

LUCCHESI Lorenzo 2003

MANDRAGORA Rolando, 1997

MARTINELLI Tommaso (P), 2006

MUNTEANU Louis, 2002

NZOLA M’Bala, 1996

PARISI Fabiano, 2000

PIEROZZI Niccolò, 2001

RANIERI Luca, 1999

RUBINO Tommaso, 2006

SABIRI Abdelhamid, 1996

SOTTIL Riccardo, 1999

TERRACCIANO Pietro (P), 1990