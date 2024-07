NBA, battuto il record di Doncic: contratto da 314 milioni in 5 anni

Un rinnovo di contratto choc per il basket NBA. Uno dei protagonisti della Lega ha ottenuto un ingaggio top

Chi segue il basket sa bene che il campionato NBA vive su un pianeta a parte. Senza alcun dubbio si tratta della lega più importante e seguita al mondo, dove militano i cestisti più forti del mondo con un giro di affari che movimenta miliardi di dollari.

Basti pensare alla portata degli stipendi che vengono concessi ai giocatori in NBA, cifre che fanno invidia a qualsiasi atleta di alto rango. Il tutto perché tale campionato vanta una visibilità incredibile, sponsorizzazioni onerose e come detto entrate commerciali e legate al marketing quasi impareggiabili.

Ad oggi il cestista della NBA più pagato è Luka Doncic, fuoriclasse sloveno che milita nei Dallas Mavericks, compagine finalista nell’ultima stagione. L’ultimo contratto siglato da Doncic con la franchigia texana prevede uno stipendio di 300 milioni di dollari nei cinque anni complessivi. Ma a sorpresa c’è chi “rischia” di superarlo con cifre ancora più incredibili.

Altro contratto choc in NBA: può diventare il più pagato di sempre

Il record di Doncic è fortemente a rischio, almeno stando a quanto rivelato da ESPN. La nota emittente televisiva statunintense ha rivelato che un suo rivale starebbe per siglare un rinnovo contrattuale davvero folle, grazie al quale andrebbe a ricevere complessivamente ben 314 milioni di dollari.

Si tratta di Jayson Tatum, ala che ha da poco trascinato i Boston Celtics al 18° titolo della propria storia, battendo in finale proprio i Mavericks di Doncic. Tatum, anche lui tra i migliori della NBA, starebbe per firmare un quinquennale (fino al 2030), alle cifre spaventose appena citate.

In questo modo Tatum supererebbe il rivale Doncic, diventando di fatto il cestista più pagato di sempre, non solo nella NBA ma in tutta la storia del basket mondiale. Un vero e proprio upgrade economico per Tatum e per la pallacanestro in generale. Pensate che un fuoriclasse come Kobe Bryant, fino a dieci anni fa, andava a percepire al massimo 30 milioni di dollari l’anno, la metà di quelli che incasserà Tatum d’ora in avanti.

Il rinnovo di Jayson Tatum è importante anche per motivazioni tecniche. I Celtics si assicurano così la permanenza del tandem di ali più forte della NBA odierna, dopo il rinnovo siglato da Jaylen Brown, altra star indiscussa della Lega.