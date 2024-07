“Oro rosa”, presentato libro che celebra medaglie da Valla a Palmisano

Un libro per raccontare le donne che hanno portato l’Italia sul podio olimpico, ma anche un modo per ripercorrere le tappe al femminile della storia sportiva tricolore. È stato presentato a Roma, presso il Cpo Giulio Onesti, il libro “Oro rosa”, scritto da Marco Lollobrigida, edito da Rai Libri e con la prefazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Lo sport al femminile si è emancipato nel corso del tempo. Quando ho iniziato ero l’unica bambina della scuola che praticava sport. Oggi sapere che Arianna Errigo sarà la portabandiera è un orgoglio”, le parole di Valentina Vezzali, presente alla presentazione insieme ad Antonella Bellutti, campionessa olimpica di ciclismo su pista, Monsignor Dario Edoardo Viganò e Giovanni Malagò. Da Ondina Valla, campionessa olimpica degli 80 metri ostacoli e prima italiana a vincere una medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Berlino nel 1936, passando per Sara Simeoni, Antonella Bellutti, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Federica Pellegrini, Antonella Palmisano a tante altre, l’autore traccia storie di campionesse, ma anche personali. “Volevo raccontare tutte donne che hanno abbattuto record in un ambiente maschile”, conclude l’autore.