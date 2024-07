Copa America, nella notte Uruguay-Brasile: i precedenti e come arrivano le due squadre

L’Uruguay ha superato con merito il Gruppo C al primo posto mentre il Brasile ha chiuso al secondo posto nel Gruppo D dominato dalla Colombia. Chi vince questa partita affronterà la vincente di Colombia-Panama.

Con 8 gol fatti nella fase a gironi, la Celeste ha il miglior attacco del torneo, con il Brasile che nei quarti di finale dovrà rinunciare a Vinicius squalificato. Pioggia di vittorie di Copa America in questo quarto di finale: 15 per l’Uruguay, 9 per il Brasile che l’ha vinta l’ultima volta nel 2019. L’ultimo precedente risale allo scorso ottobre e ha visto la formazione di Bielsa imporsi per 2-0 contro i Verdeoro che dominano gli scontri diretti con ben 40 vittorie a 22 della Celeste, con 17 pareggi.

Uruguay-Brasile

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nández, Ronald Araujo, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde; Pellistri, De La Cruz, Maximiliano Araújo; Núñez. All.: Bielsa.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; Guimaraes, Gomes; Raphinha, Paquetá, Savio; Rodrygo. All.: Dorival.