Verstappen-Leclerc, colpo di scena improvviso: l’annuncio lascia increduli

Charles Leclerc e Max Verstappen, colpo di scena nelle scorse ore. Ecco l’annuncio a sorpresa del pilota Ferrari

Una settimana fa, il GP di Austria è stato contraddistinto da un episodio controverso. L’incidente tra Max Verstappen e Lando Norris ha suscitato pareri discordanti, gran parte dei quali tuttavia in favore del pilota della McLaren.

I commissari hanno rifilato a Verstappen, per aver toccato Norris costringendolo fuori pista, una penalità di 10 secondi che, alla fine, ha portato il campione del mondo in carica a chiudere la gara al quinto posto. Molto peggio è andata a Norris che ha finito per ritirarsi, buttando all’aria una grande occasione per vincere.

Mentre Verstappen e Norris lottavano per la vittoria, Charles Leclerc ha vissuto un’altra giornata da dimenticare in Austria. Dopo uno scontro in partenza, il pilota monegasco ha rimontato diverse posizione dal fondo della griglia, arrivando però non oltre l’undicesimo posto.

Leclerc “difende” Verstappen: ecco cosa succede

Anche Leclerc ha parlato del tema di maggiore attualità in F1. E così le scelte di Verstappen hanno avuto come giudice d’eccezione proprio il pilota della Ferrari che ha sorpreso decisamente tutti con la sua visione della vicenda, “difendendo” il campione del mondo in carica.

“Non posso dire molto sulla decisione degli steward ma per me si tratta di un incidente che sia Max che Lando potevano evitare. Anche io nel 2022 ho stretto Verstappen sul cordolo”. Il numero 16 della Ferrari ha spiegato il perché delle sue parole analizzando quanto accaduto nel Red Bull Ring. “Conosco benissimo lo stile di guida e come battaglia Max in pista, ho iniziato a gareggiare contro di lui già nel 2010 e penso sia il pilota che conosco di più e meglio”.

“Io non adatto il mio stile nei duelli in base ai piloti con cui combatto, di certo è utile sapere come si comportano di solito i diversi piloti in determinate situazioni. Se sono sesto in campionato a 100 punti di distacco dal leader non combatto così duramente”, ha proseguito il pilota monegasco che ha poi concluso il suo ragionamento, “ma se c’è in palio una vittoria allora do il 100%, chiunque sia il mio rivale.”

Verstappen e Norris, dopo lo scontro in Austria, si sono chiariti in privato. C’è una solida amicizia tra i due. Attualmente, i due sono divisi da 81 punti in classifica, un divario che pone l’olandese nelle migliori condizioni per centrare il poker iridato.