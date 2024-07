Calcio italiano in lacrime: lutto terribile, addio all’allenatore

Un nuovo terribile lutto ha colpito il calcio italiano che versa lacrime per la scomparsa dell’allenatore a soli 58 anni

Il calcio italiano è stato colpito da un nuovo e tragico lutto che ha lasciato tutti i tifosi sconvolti, costretti a salutare l’allenatore venuto a mancare nelle scorse ore.

A piangere per questa terribile perdita è il calcio femminile che ha dovuto dire addio ad uno dei tecnici più stimati in circolazione, vale a dire Fabio Melillo, allenatore di 58 anni che era alla guida della Ternana Women, club della Serie B femminile. L’allenatore del club umbro era malato da tempo, ma le sue condizioni si sono aggravate solo di recente e nella giornata di sabato è avvenuto l’improvviso decesso che ha lasciato tutti sconvolti.

Un vero e proprio terremoto per il calcio femminile italiano che perde uno dei suoi allenatori più conosciuti e vincenti considerato che, oltre alla Ternana, Melillo ha allenato anche la Roma Primavera Femminile con la quale vinse per ben due volte lo Scudetto. A dare l’annuncio della sua dipartita è stata la stessa Ternana con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, inondato dai messaggi di cordogli dei tifosi, in lacrime dopo questa terribile perdita.

Calcio femminile in lutto: addio al tecnico Fabio Melillo

Fabio Melillo era uno dei tecnici più stimati del movimento femminile italiano e la conferma di ciò è arrivata dai tanti messaggi di cordoglio che sono stati inviati sotto il post pubblicato dalla Ternana. Una dolorosa perdita per il club umbro e per tutti i suoi tifosi, rimasti attoniti davanti a questa terribile notizia, visto che Melillo era considerato un grande uomo prima che un grande allenatore

Come già accennato, Melillo è stato anche il tecnico della Primavera femminile della Roma con la quale vinse ben due scudetti. Inevitabilmente quindi anche la società giallorossa ha voluto omaggiare via social il suo ex allenatore con un post su X, scrivendo semplicemente che non sarà mai dimenticato. Come quelli rossoverdi, anche i tifosi giallorossi hanno espresso tutto il loro cordoglio nei confronti della famiglia e degli amici del loro ex tecnico.

Seppur fosse malato da tempo, la notizia della morte di Melillo è stata improvvisa ed ha inevitabilmente avuto un impatto mediatico molto forte. La morte del tecnico di 58 anni lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio femminile italiano ed ancora di più all’interno della sua famiglia.