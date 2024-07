ESCLUSIVA SI Okoli dall’Atalanta al Leicester solo rimandato: ufficialità a breve. Le cifre

Siamo agli ultimi dettagli per il trasferimento di Caleb Okoli al Leicester City. Nel weekend le Foxes hanno annunciato l’arrivo di Bobby De Cordova-Reid a parametro zero in uscita dal Fulham e quello del classe 2006 Michael Golding dal Chelsea per una cifra di quasi sei milioni di euro e si apprestano ora ad accogliere anche il difensore di proprietà dell’Atalanta.

Confermata la cifra di circa 15 milioni di euro, bonus compresi, che verrà versata nelle casse della Dea: siamo ora agli ultimi dettagli e le ultime formalità sono state solamente rimandate di qualche giorno rispetto alle previsioni iniziali. E’ possibile che fra domani e mercoledì si proceda alle visite mediche ed alla firma del contratto. L’anno scorso in prestito al Frosinone, Okoli ha collezionato 37 presenze fra Serie A e Coppa Italia risultando uno dei più positivi agli ordini di Eusebio Di Francesco, nonostante la retrocessione dei ciociari.