Fiorentina, con Kean prende il via il ritiro viola

In casa Fiorentina le ultime ore non sono state solo quelle dell’inizio del ritiro ma anche quelle dell’arrivo in viola di Moise Kean. Il centravanti ex Juventus è arrivato al Viola Park per conoscere le strutture e svolgere le classiche visite mediche di rito alle quali seguirà la firma del contratto.

Fiorentina, Kean il primo tassello per Palladino

Con Kean che si legherà alla Fiorentina per 5 stagioni a 2,2 milioni annuni. Un’investimento importante per la società gigliata che verserà nelle casse della Juventus 13 milioni + 3 di eventuali bonus. Non solo Kean perché la Fiorentina con il cambio allenatore da Italiano a Palladino si ritrova ora a rivoluzionare la rosa. Tanti gli addi, soprattutto a centrocampo dove hanno lasciato Bonaventura, Duncan e Castrovilli. Oltre ai mancati riscatti di Arthur e Maxime Lopez. Una Fiorentina che andrà quindi ristrutturata a partire dal reparto nevralgico del campo. La mediana, dove al momento sono rimasti solo Mandragora e Barak ai quali veranno aggiunti i vari giovani rientrati dai prestiti come Bianco e Amatucci reduci dall’esperienza in Serie B. Una Fiorentina quindi da rifondare, ma con in testa lo stesso obiettivo, continuare a farsi valere nella lotta all’Europa….