Formula 1, finalmente è arrivato: tifosi in festa

I fan della Formula 1 di tutto il mondo sono in fibrillazione dopo l’annuncio arrivato a ridosso del GP di Silverstone

L’attesa per questo progetto era tantissima e, finalmente, abbiamo una data: l’estate del 2025 sarà il momento in cui tutti potranno assistere a quello che si prospetta come un debutto memorabile.

Stavolta non ci riferiamo a un pilota o una nuova monoposto bensì all’uscita del film F1, dedicato alla disciplina regina del motorsport. La notizia ha infiammato gli appassionati poco prima dell’inizio del Gran Premio di Silverstone, durante il quale il protagonista Brad Pitt ha girato alcune delle scene finali della pellicola.

La produzione del film ha pubblicato anche il primo trailer, un assaggio delle riprese mozzafiato e innovative che ci aspettano, ma anche un manifesto di un progetto che promette di ridefinire il modo in cui le corse automobilistiche vengono rappresentate sul grande schermo.La scelta di accompagnare le immagini del teaser con la leggendaria ‘We Will Rock You’ dei Queen ha amplificato ulteriormente l’adrenalina, rendendo omaggio a una delle hit più iconiche della storia del rock che ben si adatta a quanto narrato.

F1, il film con Brad Pitt: quando esce

Grazie alla collaborazione diretta con la Formula 1, il film è stato girato in alcuni circuiti del Mondiale e ha visto la creazione di una scuderia fittizia, l’APXGP che ha partecipato agli eventi di F1 come un vero team. Questo livello di realismo senza precedenti dimostra l’impegno della produzione nel portare sul grande schermo una rappresentazione fedele del mondo delle corse automobilistiche.

La presenza di Brad Pitt come protagonista ha attirato un’enorme attenzione mediatica. Pitt, noto per la sua dedizione e il suo impegno nei ruoli che interpreta, ha garantito un’interpretazione immersiva e convincente.

A questo si aggiunge la collaborazione con Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, che ha lavorato come produttore per assicurare che ogni dettaglio tecnico e sportivo fosse accurato. Questa unione tra il carisma di una star di Hollywood e la competenza di una leggenda del motorsport ha creato aspettative altissime tra gli appassionati.

Il teaser ha mostrato un assaggio delle riprese mozzafiato e delle innovative tecniche di ripresa che il film utilizzerà. Le immagini dinamiche e realistiche delle vetture in pista hanno lasciato il pubblico senza fiato.

Due minuti di clip che hanno contribuito ad accresce ulteriormente l’attesa l’uscita di F1 che avverrà nell’estate del 2025 e solo nei cinema. Per gli appassionati di Formula 1, un’altra opportunità di assistere a un grande spettacolo dopo la docu serie Drive to Survive di Netflix. L’ultimo film dedicato alla F1 è stato Rush di Ron Howard, incentrato sulla rivalità tra Hunt e Lauda nel Mondiale del 1976.

First trailer for Joseph Kosinski’s ‘F1’, starring Brad Pitt and Damson Idris. In theaters on June 27. pic.twitter.com/slTwLQTlN8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 7, 2024

La colonna sonora di Rush è stata curata dal premio Oscar, Hans Zimmer che farà altrettanto con F1.