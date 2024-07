Lutto nel mondo del calcio: addio al noto tecnico, tifosi sconvolti

Il movimento del calcio italiano è stato sconvolto da un lutto che ha davvero lasciato senza parole tantissimi tifosi dello sport più seguito nel nostro Paese

Il movimento del calcio italiano, di fatto, sta vivendo uno dei momenti più deludenti della sua storia. Se a livello club qualche risultato negli ultimi anni è arrivato, vedi le vittorie di Roma ed Atalanta in Europa e la finale di Champions League persa l’anno scorso dall’Inter contro il City, la nostra Nazionale è veramente a picco.

Dopo aver steccato la partecipazione a ben due Mondiali di calcio, di fatto, l’Italia ha deluso anche all’Europeo che si sta disputando in questi giorni in Germania. La selezione di Luciano Spalletti è stata infatti travolta negli ottavi di finale dalla Svizzera, eliminata poi nel turno successivo ai calci di rigore dall’Inghilterra di Gareth Southgate.

Una volta detto addio ai sogni di bissare il successo di tre anni a Wembley, in Italia si è aperto un forte dibattito sul pessimo stato di salute che sta vivendo in questo momento il calcio italiano. Quest’ultimo, tra l’altro, deve affrontare un lutto che ha davvero sconvolto tanti tifosi dello sport più amato al mondo.

Ancora una pagine da dimenticare per il movimento italiano, che nei giorni scorsi ha dovuto dire addio ad un grande protagonista del calcio femminile.

Lutto nel calcio italiano, è morto a 58 anni Fabio Melillo: allenatore della Ternana Women

Nelle scorse ore è morto Fabio Melillo, allenatore della Ternana Women. L’ex allenatore della Roma femminile era malato da tempo e le sue condizioni si sono aggravate in maniera irreversibile nella giornata di venerdì scorso. Il club umbro, tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, ha voluto salutare così il mister: “Per sempre nei nostri attimi eterni”.

Anche la Roma, ovviamente, ha voluto ricordare sui propri canali social Fabio Melillo: “Non ti dimenticheremo mai”. Ai club si è unito anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che ha reso omaggio all’allenatore scomparso a soli 58 anni: “Il suo incredibile palmares a livello giovanile è la dimostrazione del suo grandissimo lavoro”.

Il pensiero di Gravina per Fabio Melillo si conclude così: “Ha sempre dimostrato un amore eccezionale per il suo lavoro dato al team e a tutti noi nel voler portare a terminare l’annata nonostante le complicazioni dovute al suo stato di salute”. L’intero calcio italiano si stringe attorno alla famiglia Melillo ed alla squadra della Ternana Women come evidenziato da Gravina.