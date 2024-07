In Serie B, il Palermo del City Football Group fa sul serio per rinforzare la rosa che dovrà puntare alla promozione con Alessio Dionisi in panchina. La società rosanero guarda alla Serie A e avrebbe intenzione di portare a Palermo il centravanti del Verona Thomas Henry. È l’ex Venezia, secondo Alfredo Pedullà, l’obiettivo per l’attacco.