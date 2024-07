Addio a uno degli sportivi più amati: tifosi distrutti per il lutto improvviso

Un terribile lutto ha colpito, nelle ultime ore, lo sport italiano: se ne è andata una vera leggenda. Cordoglio sui social

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che mai nessuno vorrebbe dare. Lo sport italiano piange la scomparsa di un uomo che, negli ultimi anni, ha scritto pagine importantissime nella disciplina in cui era considerato un autentico riferimento.

All’età di 74 anni si è spento Piermario Calcamuggi. Una morte che ha lasciato tutti spiazzati. Calcamuggi è considerato come uno degli allenatori più vincenti della storia dello sci internazionale. E’ deceduto sabato 6 luglio. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che le sue condizioni di salute siano andate a peggiorare in seguito a un un intervento di routine al cuore.

Intervento effettuato a Torino e perfettamente riuscito prima dell’arrivo di complicazioni improvvise che si sono rivelate fatali. Un dramma per la famiglia, gli amici e tutti gli atleti che ha allenato. La stessa famiglia che, poco dopo l’intervento, era riuscita a parlare con lui. Calcamuggi, infatti, aveva promesso loro che sarebbe ritornato nella loro casa in quel di Champoluc, anche se viveva a Pont-Saint-Martin.

Sci in lutto, addio a Calcamuggi: da tecnico ha scritto la storia

Come riportato in precedenza, però, il suo nome non può che essere accostato allo sci. Nei primi anni ’90 è stato un punto di riferimento per tutti coloro che inseguivano il sogno di diventare sciatori professionisti. Era il direttore tecnico di una squadra formidabile composta da grandi sportive come: Deborah Compagnoni, Lara Magoni, Isolde Kostner e Sabina Panzanini.

Sotto la guida di Calcamuggi sono arrivate vittorie alle Olimpiadi di Albertville nel ’94, a Lillehammer nel ’94 oltrché nelle varie edizioni della Coppa del Mondo. A dare notizia della morte di Calcamuggi è stata anche la Federazione Italiana Sport Invernali con una nota. Nella stessa il numero uno Flavio Roda, il Consiglio federale, tecnici, atleti e l’intero staff si stringe attorno al dolore che la famiglia sta provando.

In particolar modo della moglie Margherita che, in tutti questi anni, non ha mai lasciato da solo il suo Piermario. Così come i figli Matteo (guida alpina e maestro di sci) ed Elisa (giornalista sportiva).

Il mondo dei social, intanto, lo ricorda per essere stato un tecnico di grande valore che ha regalato bellissime soddisfazioni ai tifosi azzurri.