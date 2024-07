Esclusiva Si Lazio, rifiutata un’offerta per Gila. Le news su Immobile e Greenwood

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe ricevuto un’offerta da 18-20 milioni per il cartellino di Gila. La società biancoceleste avrebbe rifiutato. In uscita da tenere d’occhio anche la posizione di Immobile. Il centravanti considera chiuso il suo ciclo, domattina il Besiktas può formalizzare l’offerta: 5-6 milioni più bonus. Il Girona ha aumentato a 20 milioni l’offerta per Castellanos ma se parte Immobile potrebbe restare. In entrata i biancocelesti hanno mantenuto i contatti con Greenwood. Domani aggiornamento tra OM e Manchester United.

