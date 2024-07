Europei, al via le semifinali! Prima Spagna-Francia, poi Olanda-Inghilterra

È tempo di semifinali. L’Europeo è giunto quasi alla sua fase conclusiva e mercoledì sera sapremo quale sarà ufficialmente le protagoniste della finale che si giocherà il 14 luglio prossimo. Cosa aspettarsi?

In entrambi i casi parliamo di gare il cui esito non è per nulla semplice da prevedere. Scenderanno in campo prima Spagna e Francia, all’Allianz Arena di Monaco. Gli iberici hanno offerto, probabilmente, il miglior calcio di questo Europeo: dopo aver dominato il gruppo B vincendo tutte le partite, la Spagna ha travolto la Georgia agli ottavi e ha superato la Germania ai quarti. Proprio con i teutonici sono arrivate le principali sofferenze.

I Bleus, invece, hanno chiuso il gruppo D con 5 punti, in seconda posizione; mentre agli ottavi hanno avuto la meglio sul Belgio col risultato di 1-0. Con il Portogallo, ai quarti, il successo è arrivato solo ai calci di rigore. Ci si può aspettare una gara caratterizzata per larghi tratti da forte equilibrio e ciò è dimostrato anche dalle quote: la vittoria della Roja è quotata su Planetwin365 2,73; su WilliamHill 2,70 e su Betclic 2,59.

Molto interessante il segno “X” all’intervallo: si parla di 1,92 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,80 e su Betclic 1,86. Un’altra giocata che è particolarmente remunerativa riguarda la possibilità che durante i 90 minuti di gioco possa essere fischiato un calcio di rigore: si parla di 2,83 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,65 e su WilliamHill 3,20.

Mercoledì sera sarà il turno di Olanda-Inghilterra. Gli Oranje vengono dall’affermazione in rimonta sulla Turchia; mentre precedentemente avevano nettamente superato la Romania agli ottavi. La fase a gironi, invece, aveva visto i ragazzi di Koeman chiudere in terza posizione con 4 punti.

Per quanto riguarda la nazionale dei Tre Leoni, arriva dal successo ottenuto ai rigori sulla Svizzera. Al turno precedente, l’Inghilterra ha superato la Slovacchia ai tempi supplementari. La rete di Bellingham allo scadere dei tempi regolamentari ha totalmente cambiato le sorti dei britannici, oggi favoriti per l’accesso alla finale: la vittoria dell’Inghilterra, infatti, pagherebbe 2,61 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,49 e su Unibet 2,60. Da segnalare anche la quota del “Parziale-finale X/2”: parliamo di 6,17 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 5,80 e su Betclic 4,90.