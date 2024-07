Inter premiata in Regione, Marotta: “Un onore rappresentare la Lombardia ai massimi livelli”

(LNews – Milano, 09 lug) – “E’ un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento che gratifica la nostra società e le altre squadre lombarde. Per la Lombardia dal punto di vista calcistico è un momento particolarmente felice, se pensiamo che la Regione è rappresentata in Serie A da ben 5 squadre. Fermo restando che i risultati sportivi sono determinanti e prioritari, il quadro va analizzato anche sotto il profilo imprenditoriale: siamo una filiera di imprese che rappresentano con onore la nostra Lombardia”.

Lo ha detto in un’intervista a Lombardia Notizie online il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’ambito della premiazione che si è svolta in Consiglio regionale, con il riconoscimento attribuito alle squadre professionistiche lombarde che si sono distinte nella stagione calcistica appena conclusasi.

Il presidente dell’Inter è intervenuto anche sul dibattito che riguarda il futuro della Nazionale di Calcio in relazione soprattutto al tema della valorizzazione dei giovani: “A mio avviso – ha affermato Marotta – il problema della carestia di giovani talenti parte da molto lontano. Il calcio oggi non è più lo sport popolare di un tempo: bisogna tornare a far sì che tutti i ragazzi possano approcciarsi a questa disciplina sportiva e, nel contempo, avere maestri e formatori all’altezza. Oggi il ‘made in Italy’ è rappresentato da tanti allenatori vincenti, dobbiamo tornare a rappresentarlo anche con i giocatori”.