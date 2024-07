Michael Schumacher alle corde: ‘colpa’ di Hamilton

Michael Schumacher e Lewis Hamilton, due tra i più grandi piloti di sempre: per colpa dell’inglese il ‘Kaiser’ è adesso stato superato

Si parlerà ancora per anni di chi sia il più grande pilota della storia della Formula 1. Se ci si attiene ai titoli vinti, la cerchia viene ristretta a due assolute leggende. Michael Schumacher da un lato, Lewis Hamilton dall’altro. Talento infinito e carisma in pista: ma l’inglese ha recentemente messo al palo il tedesco almeno per ciò che concerne una statistica.

Il 39enne di Stevenage approderà finalmente in Ferrari a partire dal 2025, dopo che i tifosi della ‘Rossa’ hanno sognato per anni che questo momento diventasse realtà. Ritrovarsi a Maranello con un sette volte campione del mondo non è cosa di tutti i giorni: solo Schumi prima di Lewis era riuscito a vincere tanto. Guarda caso, proprio alla guida della Ferrari. Due titoli in Benetton, cinque a Maranello per il ‘Barone Rosso’ mentre l’inglese ne ha collezionato uno in McLaren e ben sei in Mercedes. Dopo un inizio davvero complicato, condito dai dubbi su un presunto boicottaggio nei suoi confronti, Hamilton è tornato a trionfare e lo ha fatto nel migliore dei modi.

A Silverstone, nella sua pista preferita, approfittando del ritiro del compagno di team George Russell. Le lacrime a fine gara, un podio sentito per una vittoria che mancava addirittura dal 5 dicembre 2021: era il Gran Premio d’Arabia Saudita. Ad ogni modo il recente successo del futuro ferrarista ha letteralmente messo alle corde Michael, per un nuovo standard settato da Hamilton che ha di fatto battuto ufficialmente il tedesco.

Nuovo record: Hamilton ha battuto Schumacher

Un record da sogno per Lewis Hamilton. Dopo aver sofferto e sudato ben oltre le proverbiali sette camicie negli ultimi mesi, l’inglese si è preso la scena a Silverstone con una vittoria strameritata. Una vittoria che tra l’altro gli ha regalato anche un particolare record.

In Formula 1 nessuno ha vinto un singolo Gran Premio più di lui. Hamilton ha conquistato Silverstone ben 9 volte in carriera: un dato mostruoso che mette alla berlina quello detenuto fino a qualche ora fa proprio da Michael Schumacher. Il GP di Magny-Cours ha sempre portato bene al tedesco. Erano e rimangono 8 le occasioni nelle quali sulla pista francese l’ex pilota della Ferrari ha trionfato.

Sir Lewis Hamilton sets a new record for Most Wins at a Single Grand Prix (9) and Most Wins at a Single Circuit (9), previously shared by Sir Lewis Hamilton and the great Michael Schumacher (8)#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/5xb7EfPdm0 — Bryson Sullivan 🇺🇲 (@NaturalParadigm) July 7, 2024

Ma intanto Hamilton, anni dopo, è riuscito addirittura a superarlo. L’ennesima grande soddisfazione per un pilota straordinario che come ultimissima sfida della sua incredibile carriera ha scelto proprio la Ferrari. Da una leggenda all’altra. E intanto i tifosi del Cavallino Rampante attendono con ansia di vederlo con la tuta rossa, magari riportando un mondiale piloti che manca da ben 17 anni in quel di Maranello.