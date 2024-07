“Nuovo vincitore a Wimbledon”: la sentenza è arrivata

Il torneo di Wimbledon è entrato nella fase calda. Occhio a quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni

Siamo ormai nel vivo del torneo di Wimbledon: siamo giunti ai Quarti di finale dello storico torneo londinese e c’è grande curiosità per vedere cosa accadrà sull’erba inglese. Gli uomini più attesi sono il numero uno al mondo Jannik Sinner e il grande rivale Carlos Alcaraz, campione in carica nel torneo e autore finora di un buon torneo. Occhio anche ad eventuali sorprese con 2-3 atleti pronti a regalare colpi di scena nel corso del torneo.

Il tennista altoatesino è forse l’uomo più atteso dopo un sorteggio abbastanza complicato, Sinner per vincere il torneo deve praticamente battere tutti i migliori e ha già ottenuto vittorie importanti contro Matteo Berrettini al secondo turno (si è aggiudicato lo sfortunato derby in quattro set) e contro Ben Shelton, talentuoso americano regolato in tre set. Ora è il turno della sfida con il russo Daniil Medvedev, tennista insidioso che – va detto – non vede nell’erba la sua miglior superficie.

Daniil si è garantito l’accesso ai Quarti approfittando del ritiro di Grigor Dimitrov, ko per un problema fisico dopo pochi games del primo set. Ora Medvedev proverà a prendersi la rivincita su Sinner, avversario che lo ha battuto negli ultimi cinque precedenti (il russo resta comunque avanti negli scontri diretti) e lo ha sconfitto nell’ultima finale degli Us Open. Una sfida che intriga molto gli appassionati, ma a fare rumore sono state le parole del talento russo.

Daniil Medvedev e la rivelazione su Wimbledon

Rispetto agli altri tornei Wimbledon appare come una competizione dove vincono spesso gli stessi, gli atleti abituati a giocare sull’erba sono pochi e i favoriti sono 2 o 3 tennisti. In una recente conferenza stampa Medvedev ha parlato di questo e ha analizzato le possibilità di vittoria nel corso del torneo:

“Wimbledon sembra essere un torneo vinto sempre dagli stessi. Perchè? Sinceramente non ne ho idea, ma – ad esempio – gli Us Open sono molto più aperti di Wimbledon e, anche ai tempi dei Big Three, abbiamo visto vittorie come quelle di Cilic o di Stan Wawrinka (due volte)”. Parlando del possibile vincitore il russo ha poi proseguito:

“Lo scorso anno Alcaraz ha dovuto lavorare molto per vincere, magari chissà forse quest’anno avremo un nuovo vincitore e ne potremo parlare”. In molti, sia sui social che tra gli addetti ai lavori, hanno pensato che il riferimento fosse proprio a Sinner come nuovo campione o chissà anche a se stesso con Medvedev che è cresciuto molto su questa superficie rispetto al passato. La fase clou è cominciata e presto vedremo nuovi grandi match.