Copa America, Uruguay-Colombia: in palio c’è l’Argentina

Al Bank of America Stadium è tutto pronto per la seconda semifinale di Copa America. Uruguay e Colombia sono cariche per guadagnarsi l’ultimo atto. Con Bielsa che in vista della Colombia alza inevitabilmente l’asticella: “ La Colombia? Si tratta di una squadra di grande qualità che sta ottenendo una serie di risultati positivi. L’allenatore e la squadra si capiscono bene. Naturalmente, il Brasile per noi è stato un avversario molto duro, e la Colombia è lo stesso tipo di avversario molto duro. Noi preferiamo conquistare la palla in modo più chirurgico e meno ruvido. Tuttavia, abbiamo dovuto giocare in modo duro contro il Brasile. A volte le persone che guardano credono che le partite si svolgano come vuole il ct ma non è sempre così“.

Copa America, la Colombia sogna

Dall’altra parte i Cafeteros sono stati fin quì la squadra più bella della competizione e dopo aver affrontato il Brasile nel girone sono attesi ora dalla prova Uruguay la più tosta.. ma con 27 risultati utili consecutivi che vanno protetti: “Oltre ad avere giocatori di qualità in alcune delle migliori squadre del mondo, l’Uruguay ha uno spirito competitivo molto forte che cerca l’eccellenza. E questa è la sfida principale per noi. Competere a quel livello e giocare meglio. Sarà una battaglia molto difficile, ma siamo pronti ad affrontarla. I progressi di una squadra sono molto dinamici e a volte si ha la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato in difesa, in attacco o nella creazione di occasioni, e si cerca di risolvere tutto questo in ogni partita che si gioca. Ma la situazione non è mai la stessa. Il contesto non è mai lo stesso. L’avversario non è lo stesso. Siamo cresciuti e lo faremo ancora“. Tutto pronto quindi per la seconda semifinale con Uruguay e Colombia che hanno tutto per regalare un match spettacolare… con il palio la finale contro l’Argentina.

Le probabili formazioni

Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, Gimenez, Olivera, Vina; Ugarte, Valverde, de la Cruz; Pellistri, Nunez, Araujo. CT: Marcelo Bielsa.

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Uribe; Arias, Rodriguez, Cordoba, Diaz. CT: Nestor Lorenzo.