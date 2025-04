Zanardi e Schumacher, l’immagine commuove: da non credere

Formula 1, l’immagine amarcord fa commuovere tutti: c’entrano gli ex piloti Alex Zanardi e Ralf Schumacher.

La stagione 2025 di Formula 1 ha già regalato numerosi colpi di scena con la McLaren che sta dando prova della sua forza e con Verstappen, campione in carica, che sembra esser tornato sui suoi livelli dopo un inizio non proprio brillante. Per la Ferrari, invece, ci sarà ancora molto da lavorare. Mentre i tifosi s’interrogano su quali saranno gli effetti di queste prime gare, una foto su “X” ha riscaldato i cuori degli appassionati di Formula 1.

La Williams, infatti, ha deciso di rievocare un ricordo che lega Ralf Schumacher, fratello minore di Micheal, ad Alex Zanardi. I due sono stati compagni di scuderia nel 1999, agli inizi della carriera del tedesco ed al tramonto di quella dell’italiano, prima di gareggiare con i CART.

FW21 del 1999: il ricordo che lega Zanardi e Schumacher

L’immagine pubblicata su “X” da Williams Database ritrae la FW21 del 1999, vettura che ha visto trionfare più di una volta Ralf Schumacher, capace di condividere nel corso della sua carriera ben 16 podi con suo fratello Micheal. Al contrario, per Zanardi, seppur rimane l’emozione di un’immagine che riprende il suo percorso in Formula 1, non rievoca ricordi felicissimi.

L’inizio di quella stagione, infatti, non fu dei migliori e a causa di una vettura non proprio adatta alle sue caratteristiche e per le straordinarie prestazioni del suo compagno di squadra che non gli ha permesso, indirettamente, di ambientarsi con calma in un contesto in cui le pressioni iniziarono a prevalere su di lui.

Inoltre una serie di sfortune e di guasti meccanici non gli permisero di vivere l’esperienza nel migliore dei modi possibili. Nonostante un contratto triennale, i risultati fecero la differenza: zero punti in tutta la competizione. Pertanto, Zanardi e squadra risolsero quindi il contratto, secondo alcune fonti per circa quattro milioni di dollari.

L’anno successivo Zanardi non trovò alcun’occupazione per poter gareggiare in Formula 1. Eventi che segnarono e non poco il pilota italiano ma, allo stesso tempo, in quella vettura c’è un significato: la chiusura un capitolo della vita e carriera dello stesso ex driver bolognese. Per Schumacher, invece, ha segnato una tappa fondamentale del suo percorso in Formula 1.

In Williams, infatti, ha militato dal 1999 al 2004 prima di concludere la sua attività alla Toyota, dal 2005 al 2007. I miglior risultati nella classifica finale, infatti, li ha ottenuti proprio alla Williams nel 2001 e 2002 con una soddisfacente quarta posizione. Di seguito l’immagine della FW21 del 1999: