Ferrari spalle al muro: spunta la clausola

Periodo di grande incertezza per la Scuderia Ferrari, una nuova ulteriore complicazione si aggiunge ai piani del Cavallino Rampante

Oramai è assodato: la separazione tra Adrian Newey e Red Bull ha scosso il mercato in F1. Una notizia tanto attesa in casa Ferrari che potrebbe dare una svolta decisiva all’avvenire della scuderia di Maranello. Ebbene, è in queste ore emerso un retroscena che va a mettere i bastoni tra le ruote ai piani della rossa.

Si vocifera infatti che nel contratto che lega Newey a Red Bull sia presente una clausola inaspettata: la cosiddetta ‘clausola settembre’. Apparsa alla luce del sole nelle ultime ore, prevede che la nuova destinazione dell’inglese non possa essere annunciata prima di una data precisa dopo l’estate, mettendo così un freno alle speranze del team italiano di assicurarsi l’ingegnere britannico in tempi brevi.

Da tempo immemore la Ferrari sta effettuando una corte serrata verso Adrian Newey, considerato uno dei più grandi ingegneri nella storia della Formula 1. La sua abilità nel progettare vetture vincenti è indiscussa, e la rossa è convinta che il suo eventuale arrivo possa innescare quel cambiamento tanto desiderato per colmare l’enorme gap che la separa dalla Red Bull. Le ultime stagioni non sono state clementi per la scuderia italiana, che ha visto i propri rivali dominare il campionato mentre i propri sforzi risultavano insufficienti per competere ai massimi livelli.

Ferrari, per Newey scatta la clausola

La ‘clausola settembre’, riportata anche da ‘F1-news.eu’, nell’accordo di separazione tra Newey e Red Bull ha tutto l’aspetto di una mossa strategica, studiata accuratamente dal team della bevanda energetica, pensata per intralciare i piani di qualsiasi squadra intenzionata a ingaggiare l’ingegnere britannico nell’immediato futuro. Questa clausola prevede che la nuova destinazione di Newey non possa essere rivelata prima di una data specifica dopo l’estate, creando così un periodo di incertezza e limbo che può destabilizzare i piani della Ferrari.

Per la rossa, che sta attraversando un periodo non particolarmente felice a livello di risultati, questa clausola rappresenta un ostacolo che la mette con le spalle al muro. Il team di Maranello pare punti forte sull’arrivo di Newey per innescare un processo di rinnovamento tecnico e strategico che potesse riportare il Cavallino ai vertici della Formula 1. La possibilità di dover attendere ulteriormente mette all’angolo la dirigenza Ferrari, costretta ora a rivedere i propri piani e a gestire una situazione sempre più complessa.

Dall’altra parte, in casa Red Bull, i risultati continuano ad arrivare. Max Verstappen, nonostante una delle gare più complicate di questo 2024, è riuscito a fare la differenza allungando su Lando Norris e mantenendo il team austriaco al vertice del campionato. Tuttavia, i rapporti personali all’interno del team sono a dir poco complicati, e c’è chi pensa che queste tensioni interne possano portare a una sorta di ‘auto-sabotaggio’. La partenza di Newey potrebbe esacerbare queste dinamiche, creando ulteriori difficoltà in un ambiente già teso.

Nonostante tutto, la Ferrari continua a sperare in un futuro migliore. L’arrivo di Newey, anche se ritardato, potrebbe comunque rappresentare quel cambiamento necessario per riportare il team italiano ai fasti di un tempo.