Formula 1, cambio in corsa alla RedBull: pilota clamoroso al posto di Perez

Fissata una deadline per Sergio Perez, in piena crisi di risultati. Per il sostituto hanno già le idee chiare alla Red Bull

La stagione di Sergio Perez in Formula 1 sta prendendo una brutta piega. Dopo una prima parte positiva, con quattro podi nei primi cinque Gran Premi del Mondiale, le prestazioni del messicano sono totalmente crollate.

Solo 15 punti nelle ultime sei gare sono un bottino poverissimo che testimonia il gap che si è creato tra Perez ed il suo compagno di scuderia Max Verstappen. Una distanza enorme che rischia di compromettere anche la classifica costruttori per Red Bull, tallonata dalla McLaren.

E pensare che solo pochi giorni dopo il ritiro al GP di Monte Carlo, Red Bull aveva annunciato il rinnovo contrattuale di Perez, un segnale di fiducia nel primo momento delicato per il messicano. Rinnovo che, invece di dare una spinta ulteriore soprattutto a livello mentale a Checo, ha finito paradossalmente per farlo crollare.

Da quel momento, infatti, è iniziato per lui un declino totale: ritiro in Canada, ottavo posto in Spagna, settimo in Australia e diciassettesimo a Silverstone. Risultati che, adesso, fanno vacillare la sua posizione nel team.

Sergio Perez in bilico alla Red Bull: spunta il possibile sostituto

Le indiscrezioni sul futuro di Perez hanno ricominciato a circolare copiosamente nel paddock. C’è chi dice che il suo posto alla RB non è per nulla al sicuro nonostante il rinnovo biennale. Si è scritto che se il messicano dovesse arrivare con più di 100 punti di distanza dal compagno di squadra prima della pausa estiva, allora potrebbe esserci l’addio.

Alla pausa estiva mancano due gare, in Ungheria e in Belgio, e Perez dista 137 punti da Verstappen. Appare molto difficile dunque che possa colmare il gap col compagno. Inevitabile, dunque, ipotizzare già un sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Daniel Ricciardo che tornerebbe in Red Bull, per concludere la stagione dopo una prima parte alla Racing Bulls, ex Alpha Tauri.

“Checo sa che è insostenibile non fare punti e che dobbiamo fare punti con quella macchina. È normale che sia sotto pressione“, ha commentato il team principal della Red Bull Christian Horner. Attenzione dunque alle prossime gare. Sergio Perez rischia grosso e la pausa estiva ci ha sempre regalato modifiche alla lineup ei piloti della Formula 1.