Michael Schumacher stavolta è dietro, non c’è niente da fare: numeri da capogiro

Nel corso della storia con il passare degli anni svaniscono diversi record. Anche Michael Schumacher deve fare i conti con questa dinamica

Lewis Hamilton non vinceva un Gran Premio dall’Arabia Saudita del lontano 2021. Il pilota britannico ha sorpreso tutti, da tifosi ad addetti ai lavori, vincendo a Silverstone, regolando sia Max Verstappen che Lando Norris, impegnati nell’ormai consueta lotta per le posizioni di vertice.

Inizialmente la Mercedes non appariva come la macchina più veloce, la McLaren sembrava favorita da questo punto di vista, ma qualche errore di troppo della scuderia e la classe di Sir Lewis hanno ribaltato le cose, permettendo ad Hamilton e addirittura a Verstappen di finire davanti alle McLaren. Una vittoria che regala la storia al campione britannico, un successo che nessuno si sarebbe mai aspettato, fino a qualche Gran Premio fa.

Grazie alla vittoria di Silverstone, il sette volte campione del mondo è entrato nella leggenda, ha centrato un risultato mai riuscito a nessuno e che gli permette – ancora una volta – di staccare Michael Schumacher, ex pilota di Formula Uno che ha fatto la storia di questo sport. I due sono accomunati da diversi elogi, per alcuni Lewis è il migliore di sempre, per altri è Michael e ogni tifoso tende a sottolineare la sua tesi.

Schumacher secondo, Hamilton ora è nella storia

Con la vittoria a Silverstone Hamilton ha raggiunto diversi record, scavalcandone in due proprio Michael Schumacher. Lewis è diventato il primo pilota a vincere un singolo Gran Premio in nove edizioni differenti, nessuno c’era mai riuscito nel fare ciò che ha fatto lui a Silverstone e Schumacher si era fermato a sole otto edizioni, vinte in Francia. Oltre a questo l’inglese è riuscito in un curioso quanto importante record di longevità.

Hamilton è il primo pilota nella storia a vincere almeno un Gran Premio in sedici stagioni diverse. Da 3 anni Lewis era a quota 15 con Schumacher e ora lo ha definitivamente staccato. Questo record durerà molto tempo e sono in pochi i piloti – nell’attuale circuito – che possono davvero detronizzarlo.

Questa classifica vede Hamilton davanti a Michael Schumacher – come abbiamo detto – mentre al terzo posto e molto distante c’è Alain Prost a quota 11. Dietro Piquet e Vettel a 10 mentre a 9, insieme a leggende come Alonso ed Ayrton Senna, c’è l’attuale campione del mondo in carica Max Verstappen che potrebbe raggiungere Hamilton (almeno) tra sette anni. E quindi Hamilton manterrà questo record per ancora diverso tempo.