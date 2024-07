Rafael Varane si avvicina al Como. Il difensore ex Real Madrid, svincolato dopo l’esperienza al Manchester United, sarebbe ormai vicino a firmare con la società lariana. Il francese, classe 1993, aveva aperto alla possibilità di approdare al Como nello scorso weekend. In questi giorni, le parti hanno trattato e ora, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe pronto un biennale per lui.

Il Como ha fiutato il grande colpo ad effetto e lo sta portando a compimento.