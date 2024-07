Pedullà: “Greenwood-OM, manca l’ok del giocatore”

Una sollevazione popolare, al cui coro si è unico anche il sindaco di Marsiglia Benoit Payan, contro l’acquisto di Mason Greenwood, potrebbe far saltare l’arrivo dell’inglese all’OM.

Per via di queste proteste, nonostante l’accordo tra società, l’esterno inglese non avrebbe dato ancora il suo definitivo ok al trasferimento. Il calciatore potrebbe avere dei ripensamenti proprio per via delle polemiche scaturite dal suo imminente passaggio alla società francese.

Sono state infatti tante le iniziative per ribadire come i comportamenti di Greenwood in passato non sarebbero graditi all’OM. Anche i gruppi dei tifosi hanno emesso un comunicato per dire no all’acquisto dell’inglese.