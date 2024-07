Ultim’ora Ferrari, l’annuncio ribalta la classifica: rossa al primo posto

Il Mondiale di Formula Uno sta regalando grandi emozioni nel corso di questa stagione. Arriva un sorprendente annuncio

La vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Silverstone ha visto il ritorno al successo del leggendario campione dopo tanto tempo e soprattutto il britannico è diventato cosi il sesto pilota a vincere un GP nel corso di questa stagione. Un cambiamento totale rispetto a ciò a cui abbiamo assistito negli ultimi anni.

Un Mondiale particolare con squadre come ad esempio la Mercedes che – dopo mesi di grosse difficoltà – si è trovata a vincere due gran premi consecutivi, prima con Russell e ora con Hamilton. Se la scuderia di Toto Wolff sale, c’è anche chi invece vive grosse difficoltà: stiamo parlando della Ferrari.

La scuderia di Maranello, dopo un inizio complicato, sembrava aver trovato la quadra ed è riuscita a competere per le prime posizioni per diversi Gran Premi. Dopo Montecarlo (Gran Premio vinto da Leclerc) qualcosa si è rotto nuovamente e la Ferrari è letteralmente crollata, perdendo terreno sia in classifica piloti che costruttori. Nonostante ciò arriva un importante annuncio dai vertici della Rossa.

Ribaltone Ferrari, Vasseur ci crede ancora

Dopo il Gran Premio di Silverstone Frederic Vasseur ha guardato il ‘bicchiere mezzo pieno’ e ha analizzato le cose positive dal punto di vista della Ferrari, soprattutto in chiave classifica. Il Team Principal della Rossa ha chiarito: “Credo che Silverstone sia uno dei circuiti più aggressivi in termini di saltellamento, era uno dei nostri punti deboli e credo che abbiamo risolto questa problema”.

Riguardo la classifica costruttori il dirigente della Rossa è apparso abbastanza fiducioso: “Siamo ancora secondi nella classifica costruttori e dobbiamo trovare la dinamica della prima parte della stagione”. Infine: “Siamo a 70 punti dalla Red Bull e sappiamo sono tanti, ma se riusciremo ad andare a punti con due macchine potremmo ridurre questo gap in classifica”. Insomma parole che infondono fiducia in vista dei prossimi Gran Premi.

Uno dei problemi che la Ferrari deve risolvere in queste settimane riguarda anche i contrasti tra Charles Leclerc e Carlos Sainz che, nelle ultime settimane soprattutto, sono arrivati addirittura al contatto e hanno faticato a lavorare in accordo, come capitava invece in passato.

Più che alla Red Bull la Ferrari dovrebbe pensare in primis alla McLaren, scuderia attualmente a soli 7 punti in classifica dalla Rossa e in netta crescita con Lando Norris e Oscar Piastri sempre più competitivi.