Bagnaia da brividi: il gesto commuove i fan, lo ha fatto davvero

Da non credere. Francesco Bagnaia lo ha veramente fatto: ecco il gesto che commuove fino alle lacrime i fan del campione del mondo di MotoGP

Missione compiuta. Con quattro trionfi negli ultimi quattro Gran Premi, Francesco Bagnaia si è ripreso la vetta della classifica mondiale. L’ex leader iridato, Jorge Martin, lo insegue a 10 punti di distanza. La rincorsa di ‘Pecco’, dunque, si è completata prima della lunga pausa estiva (si ritornerà in pista il 4 agosto a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna).

Uno stop che consentirà ai centauri della MotoGP di staccare la spina e di ricaricare le pile in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia ancora più entusiasmante e combattuta, con i duellanti per il titolo, il bicampione del mondo in carica e il futuro driver dell’Aprilia, che si daranno battaglia a ogni curva di ogni circuito.

Ma per il torinese della Ducati Lenovo Team la pausa estiva sarà anche l’occasione per tagliare il più importante traguardo della sua vita: il 20 luglio, infatti, convolerà a nozze, al Duomo di Pesaro, con la sua fidanzata Domizia Castagnini. Un evento che ‘Pecco’ ha celebrato con un gesto da brividi che ha commosso fino alle lacrime i fan.

Bagnaia si sposa: l’iniziativa commuove i fan

Dal podio all’altare. Francesco Bagnaia, dopo aver trionfato al Sachsenring in Germania, successo che gli ha consentito di sorpassare nella classifica iridata Jorge Martin, si scambierà, il 20 luglio, nella cornice del Duomo di Pesaro, la promessa di amore eterno con la fidanzata Domizia Castagnini.

Ebbene, in un giorno indimenticabile per definizione il due volte campione del mondo non dimentica chi soffre e lotta nel letto di un ospedale. Come riporta “FormulaPassion.it”, i futuri marito e moglie hanno deciso di devolvere i regali di nozze in beneficienza all’ospedale pediatrico ‘Regina Margherita’ di Torino. In particolare, le donazioni verranno devolute all’Unione Genitori Italiani che le utilizzerà per finanziare l’allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti.

Come informa il sito della Rai, la Direttrice del Dipartimento di “Patologia e Cura del Bambino” del nosocomio torinese, Franca Fagioli, ha prontamente ringraziato il campione della Ducati elogiandone la grande umanità: “Ancora una volta Pecco Bagnaia dimostra la sua grande generosità e altruismo, ha sempre avuto un occhio di riguardo per Ugi e per i nostri bambini del Regina Margherita e in un giorno per loro indimenticabile non si dimenticano di pensare a chi sta lottando per la guarigione, una guarigione globale fisica psichica e sociale, potendo beneficiare di una indispensabile palestra di riabilitazione”.

Insomma, con questo gesto strappalacrime ‘Pecco’ dimostra di non aver solo un grande talento ma anche un grande cuore.