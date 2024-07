Cambia la classifica, verdetto importantissimo per Sinner dopo Wimbledon

Eliminato ai quarti di finale di Wimbledon da Daniil Medvedev, Jannik Sinner sa già tutto. Come cambia la classifica dopo lo Slam londinese

Un’eliminazione non senza rimpianti, quella subito da Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon da Daniil Medvedev. Il russo si è imposto in cinque set, interrompendo la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive nei confronti diretti contro il numero uno del mondo.

Al di là degli indubbi meriti di Medvedev, la partita ha risentito delle precarie condizioni di Sinner che avevano fatto temere addirittura un ritiro anticipato quando l’azzurro ha chiesto il supporto di medico e fisioterapista per un violento mal di testa. Nel post match, Jannik ha rivelato di non essersi sentito bene fin dal mattino, forse a causa di un virus, i cui effetti si sono poi prolungati nel corso della partita.

Salta così la possibilità di una rivincita contro Carlos Alcaraz in semifinale. Lo spagnolo, campione in carica ai Championship, ha ottenuto la seconda qualificazione consecutiva tra i migliori quattro di Wimbledon e sfiderà Medvedev nel remake della semifinale disputata e vinta in tre set un anno fa.

Sinner, come cambia la classifica dopo Wimbledon: il verdetto

Sinner può consolarsi dell’eliminazione subita a Wimbledon con una certezza. Indipendentemente da chi sarà il vincitore dell’edizione 2024 dello Slam londinese, l’azzurro resterà al comando sia del ranking Atp che della classifica Race. Entrambe le graduatorie cambieranno nei punteggi ma senza precludere la permanenza in vetta di Jannik.

Cominciamo dal ranking Atp. Sinner non confermerà i punti della semifinale raggiunta a Wimbledon nel 2023, attestandosi a quota 9570. Nella proiezione migliore favorevole agli inseguitori, ovvero in caso di vittoria dei Championship, Djokovic arriverà a 9170, Alcaraz a 8130 e Medvedev a 7725.

Stesso scenario nella Race, ovvero la graduatoria che tiene conto solo dei risultati ottenuti nella stagione in corso. Qui Sinner è a 6200 punti, seguito da Zverev a 4785. Per Alcaraz, la proiezione massima è a 5950 mentre Medvedev potrebbe fermarsi a 5200. Djokovic è staccato ma entrerà almeno in top ten dopo Wimbledon.

La prossima settimana, Sinner dovrebbe essere in campo all’Atp 250 di Bastad, torneo su terra battuta, scelto come tappa di preparazione in vista del torneo olimpico di Parigi, in programma tra fine luglio e inizio agosto al Roland Garros. Il condizionale sulla presenza di Jannik è d’obbligo, in seguito a quanto accaduto a Wimbledon.

Entry list molto competitiva quella di Bastad. In Svezia, ci saranno infatti anche Andrey Rublev, Casper Ruud e Rafa Nadal. Quest’ultimi disputeranno insieme anche il torneo di doppio, disciplina che vedrà impegnato anche Sinner alle Olimpiadi in coppia con Musetti.