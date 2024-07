Esclusiva SI Inter: Valentin Carboni e il Marsiglia, serve la formula giusta

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Valentin Carboni piace molto al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Le condizioni economiche però al momento non soddisfano l’Inter.

Esclusiva, la news su Carboni

Ecco la news: “Valentin Carboni piace molto all’Olympique Marsiglia, ma non è un’operazione in chiusura almeno in queste ore. Il talento offensivo classe 2005 è attualmente impegnato in Copa America con la sua Argentina, nella notte tra domenica e lunedì giocherà la finale contro la Colombia. Valentin è un nome segnato in rosso nella lista di De Zerbi, ma nei contatti delle ultime ore l’OM si è presentato con una formula che non convince l’Inter, prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. E le condizioni economiche sono più basse. L’Inter lo cede non in prestito, valuta il cartellino almeno 35 milioni. All’OM Carboni piace molto ma servono cifra e formula giuste, soltanto così la trattativa potrà decollare“.

