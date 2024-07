Inter, Marotta premiato con la stella d’oro al merito sportivo del CONI

Con un comunicato sul proprio sito, l’Inter ha annunciato, che Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, è stato premiato con la stella d’oro al merito sportivo del CONI. Ecco il comunicato: “Riconoscimento prestigioso per il Presidente e CEO Sport dell’Inter Giuseppe Marotta che ha ricevuto nella giornata di giovedì 11 luglio l’onorificenza della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI per la lunga e vincente carriera da dirigente, coronata dallo Scudetto della Stella vinto dall’Inter nella stagione appena conclusa. Dal suo arrivo in nerazzurro il Club ha conquistato due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, oltre al raggiungimento delle finali di Europa League nel 2020 e di Champions League nel 2023“.

Inter, le parole di Marotta

Il presidente nerazzuro ha commentato così il premio: “Sono emozionato: mi è capitato di aver ricevuto premi importanti grazie alle squadre nelle quali sono stato, ma questo è la ciliegina. È il riconoscimento più importante della mia carriera, perché nasce nella mia e nostra casa, quella dello sport. Sono onorato perché viene da uomini di sport. Io sono appassionatissimo del mio lavoro, poi servono grande umiltà, coraggio e perseveranza.”