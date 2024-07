“Non ho parole”: shock Tamberi prima delle Olimpiadi

Dramma Tamberi a poche settimane dalle Olimpiadi, i tifosi restano senza parole: notizia tremenda per l’oro di Tokyo

Il conto alla rovescia per i Giochi olimpici di Parigi 2024 è ormai partito da tempo e scorre sempre più veloce verso il traguardo, ma nella squadra italiana sale l’ansia per le condizioni di uno dei protagonisti più attesi, il capitano Gianmarco Tamberi. L’altista oro olimpico alle scorse Olimpiadi, portabandiera degli azzurri insieme ad Arianna Errigo, ha subito infatti un problema fisico preoccupante, e adesso la sua partecipazione ai Giochi potrebbe improvvisamente essere a rischio.

Ma cos’è successo nel dettaglio? Per comprenderlo bisogna fare un passo indietro. In questi giorni pre-olimpici, molti atleti hanno deciso di continuare a gareggiare alla ricerca della miglior condizione. Tra questi anche Tamberi. Nonostante l’oro conquistato agli Europei di Roma, aveva infatti scelto di partecipare anche al Meeting di Szekesfehervar, uno degli ultimi appuntamenti prima dei Giochi.

Poco prima del debutto, è arrivata però una notizia clamorosa: Gimbo ha dato forfait al meeting ungherese, e con tutta probabilità anche al prossimo appuntamento di Diamond League, in programma il 12 luglio a Monte-Carlo. A imporgli questa decisione la preoccupazione per un improvviso problema muscolare. Un infortunio che, adesso che manca sempre meno ai Giochi, potrebbe rivelarsi fatale.

Gianmarco Tamberi, infortunio prima delle Olimpiadi: Giochi a rischio, ansia tra i tifosi

A dare l’annuncio della sua decisione di saltare gli ultimi appuntamenti prima di Parigi è stato lo stesso Gimbo tramite i social network. Anche se a malincuore, ha comunicato di aver dovuto prendere questa decisione per un dolore accusato nel bicipite femorale durante la fase di riscaldamento. Teoricamente un problema da poco, ma fermarsi in questo momento, a così poco dai Giochi, mette ovviamente tutti in allarme: “Spero non si tratti di qualcosa di grave, la verità però è che a 30 giorni dalle Olimpiadi tutto è grave, anche un capello storto“.

“Questa non ci voleva, mi sta logorando l’anima, non ho parole“, ha scritto ancora Tamberi nel suo lungo sfogo, chiuso con una speranza: quella di poter essere in grado di tornare in pedana per continuare a inseguire quel sogno per cui ha lavorato ogni giorno negli ultimi tre anni.

Una vera mazzata sul morale, in una stagione in cui Gimbo si è preservato in maniera maniacale, gareggiando sostanzialmente solo a Roma, dove è riuscito a conquistare la vittoria con la misura di 2.37, primato stagionale mondiale. Sembrava il presagio perfetto di un’altra Olimpiade storica, ma a questo punto potrebbe trasformarsi solo nella più crudele delle illusioni.