Nuovo colpo per Enzo Maresca al Chelsea: dopo Dewsbury-Hall, Adarabioyo, Marc Guiu e Kellyman, secondo quando appurato dalla redazione di SPORTITALIA in questi minuti Renato Veiga ha firmato con il club londinese dopo aver fatto le visite mediche. La cifra finale che verrà pagata al Basilea sarà di 14 milioni di euro.

Il portoghese nel corso di questa stagione in cui si è messo in mostra in Belgio era stato seguito anche dal Milan, fra le altre squadre.