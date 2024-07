Inter, Inzaghi e un lavoro in crescendo in 3 anni: 6 trofei e la seconda Stella

Nell’ultima stagione ha guidato l’Inter fino alla conquista dello Scudetto della Stella, diventando l’assoluto riferimento. Ed è proprio la sua luce che ha illuminato la strada che ha percorso l’Inter in questo campionato. Un cammino chiaro, limpido, senza sbavature. Un rullo compressore che fin dalle prime giornate ha esplicitato tutta la propria forza. Quello di Inzaghi è stato un progetto che ha raccolto i frutti più pregiati proprio in questa stagione, entrando per sempre nella leggenda del Club nerazzurro con la conquista del 20° Scudetto.

Una stagione che gli ha anche permesso di vincere il premio di miglior allenatore della Serie A 2023/24 e di salire sul podio del “The Best FIFA Men’s Coach”, essendo uno dei tre candidati come miglior allenatore della stagione 2022/23. E non solo, il tecnico nerazzurro ha raggiunto traguardi statistici unici, che lo hanno portato ai primi posti degli allenatori di tutti i tempi della storia dell’Inter. Nell’ultimo anno infatti ha centrato il prestigioso traguardo delle 150 panchine in nerazzurro, in cui ha raggiunto oltre 100 vittorie con l’Inter in tutte le competizioni. Un dato davvero storico: sono solo quattro gli allenatori che hanno raggiunto il traguardo delle 100 vittorie sulla panchina dell’Inter dalla nascita della Serie A a girone unico (1929/1930). Prima di Inzaghi hanno conquistato almeno 100 vittorie da allenatore dell’Inter Helenio Herrera (205), Roberto Mancini (176) e Giovanni Trapattoni (124). Numeri, statistiche e trionfi che rendono il lavoro di Simone Inzaghi ancora più prezioso e straordinariamente riconoscibile.