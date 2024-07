Marquez distrugge i sogni di Bagnaia e Valentino Rossi: ansia Ducati

C’è già aria di sfida a Borgo Panigale, ecco cosa ha detto lo spagnolo Marc Marquez in vista del futuro

La MotoGp va in pausa fino ad agosto, quando si ritornerà in pista nel GP di Gran Bretagna nel circuito di Silverstone. L’ultimo weekend ci ha lasciato Pecco Bagnaia vincitore per la quarta volta consecutiva dopo Olanda, Italia e Catalogna.

La caduta di Jorge Martin in Germania ha regalato all’italiano il primo posto nella classifica piloti, con un guadagno di 10 punti a completamento della rimonta che vedeva Bagnaia rincorrere l’iberico in classifica fin dal secondo weekend della stagione.

Terzo in classifica, con 11 punti di distanza sul quarto, c’è Marc Marquez, ormai nel vivo di una stagione positiva a bordo di una Ducati con la quale pare sentirsi proprio agio. Finora è mancata solvato la vittoria, cosa che tutti pensavano potesse arrivare proprio al Sachsenring, dove lo spagnolo ha vinto ben 11 volte. La caduta nelle FP2, però, ha fatto scivolare Marquez al 13° posto in griglia. La rimonta fino al secondo posto vale come una vittoria, dunque, che ha regalato al Cabroncito una bella dose di fiducia in vista della secondavate di stagione.

Marquez fiducioso per il futuro, le parole dello spagnolo sono chiare

In un’intervista concessa ai microfoni di ‘Dazn’ nel post gara del Gran Premio di Germania, Marc Marquez ha parlato della stagione in corso ma anche del futuro, senza nascondere le sue ambizioni.

“Bisogna guardare la realtà. Al momento ci sono due piloti che vanno più forti di me, non mi vedo in lotta per il mondiale, dovrebbero succedere troppe cose. L’obiettivo è finire tra i primi tre anche se sarà difficile tenere a bada Bastianini”, ha commentato lo spagnolo.

Marquez correrà con il team Ducati ufficiale dalla prossima stagione, e nell’intervista è tornato a parlare della firma ma anche dei suoi obiettivi futuri evidenziando come dalla rossa siano stati molto chiari con lui ed abbia accettato dopo che gli hanno detto che avevano visto una bella progressione nelle prime gare e che avrebbe potuto fare bene. “Se fossi in Bagnaia la prenderei come una sfida. Mi mettono affianco al pilota con il maggior numeri di titoli in pista e ho la possibilità di dimostrare che posso batterlo. Poi non so lui come l’ha presa. Io penso che vincerò alti mondiali, spero almeno uno”, ha concluso Marquez con buona pace sia di Bagnaia che del record di Valentino Rossi.