ME WSOP 2024 DAY 5: SONG INARRESTABILE, L’ITALIA SI AFFIDA A PICHIERRI, BAD BEAT MOSTRUOSA PER MATEOS!

Ma prima di vedere come si è svolta la giornata, rivediamo cos'è successo nel Day4, per chi se lo fosse perso. La quarta giornata del torneo è iniziata con il "climax" offerto dallo scoppio della bolla. Dopo le prime 11 eliminazioni, il field è sceso a quota 1.518 giocatori, uno in più dei posti a premio. In "bolla piena" sono arrivati contemporaneamente 6 all-in seguiti da altrettanti call. Il più clamoroso di tutti è stato quello di Lucas Reeves il quale, a un passo dal primo step del payout (valore $15.000), ha deciso di seven-bettare all-in. Allo showdown ha mostrato una coppia di Kappa ma si è trovato di fronte gli Assi di Marcelo Tadeu Aziz Junior: la coppia superiore è rimasta in vantaggio fino alla fine della mano e Reeves è stato eliminato. Da notare che sia Reeves che Aziz Junior avevano stack elevati e questo rende ancora più azzardata, se non assurda, la mossa dell'inglese. Buon per lui che nello stesso momento un altro giocatore, Christian Stratmeyer, sia stato eliminato perché questo ha garantito a Reeves e allo stesso Stratmeyer di dividere i 15mila dollari della 1517ma posizione, la prima ad essere pagata. Stratmeyer ha poi vinto il sorteggio per il ticket WSOP Main Event 2025, del valore di 10.000 dollari, riservato all'uomo-bolla del torneo. Reeves è invece tornato a casa soltanto con 7.500 dollari, a fronte di un big stack letteralmente gettato alle ortiche!