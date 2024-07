Olimpiadi, il Dream Team Usa perde i pezzi: un infortunato e due acciaccati

Grossi problemi per la nazionale degli USA in vista delle prossime Olimpiadi: la rosa perde i pezzi, salta un campione

Il countdown per le Olimpiadi di Parigi è finalmente iniziato e tra poche settimane nella capitale francese verrà dato il via alla edizione numero trentatré dei Giochi che tutti aspettano con grande ansia, in attesa di sapere quali saranno le imprese che resteranno nella storia.

Grande attenzione c’è soprattutto per il torneo di basket che, purtroppo per noi, vedrà l’assenza dell’Italia, sconfitta dalla Lituania pochi giorni fa nel preolimpico. Tra le nazionali più attese c’è sicuramente quella degli USA che vanterà tra le proprie fila una parata di stelle della NBA ed è la principale candidata a vincere la medaglia d’oro.

Una medaglia che, però, la selezione statunitense potrebbe far più fatica del previsto nel poter conquistare in quanto si sta avvicinando a queste Olimpiadi nel peggior modo possibile e non a causa dei risultati. Coach Steve Kerr è infatti molto preoccupato dalla condizione fisica della propria rosa che rischia di perdere pezzi proprio a pochi giorni dalle Olimpiadi. Servirà ritrovare la miglior condizione a Kevin Durant e Joel Embiid mentre Kawhi Leonard ha già dato forfait.

Olimpiadi, USA in ansia: forfait per Leonard

Considerata la grande qualità a disposizione, la nazionale degli USA è la favorita alle Olimpiadi per la vittoria del torneo maschile di basket e non potrebbe essere altrimenti. Tuttavia, per coach Steve Kerr stanno emergendo problemi di natura fisica che rischiano di condizionare la squadra in merito ad elementi molto importanti, tra cui Kevin Durant.

Come riportato dal The Athletic, l’ala dei Phoenix Suns ha saltato i primi giorni di ritiro a causa di un infortunio al polpaccio che ha messo in allarme il team statunitense. Domenica scorsa coach Kerr ha voluto rassicurare i propri tifosi facendo sapere come non si tratti di un infortunio troppo grave e che il suo staff farà grande attenzione per non forzare troppo il rientro di Durant che dovrebbe farcela giusto per l’inizio della competizione.

Da tenere d’occhio anche le condizioni di Joel Embiid, mentre Kawhi Leonard ha dovuto alzare bandiera bianca. Lo stesso team USA ha già ufficializzato: “Kawhi […] nelle ultime settimane si è sentito pronto a competere. Tuttavia, rispetta il fatto che USA Basketball e i Clippers abbiano deciso che è nel suo interesse trascorrere il resto dell’estate a prepararsi per la prossima stagione piuttosto che partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi”.

Al suo posto dentro in roster Derrick White dei Celtics.