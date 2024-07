Pedrosa fa un favore a Bagnaia: Marquez smascherato, svelato il punto debole

Un assist involontario nei confronti di Bagnaia nella corsa al titolo mondiale: è avvenuto tutto in diretta tv

Il mondo del MotoGP è fatto di dettagli, di intuizioni sottili che possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Ed è proprio un dettaglio svelato da Dani Pedrosa, senza volerlo, che potrebbe aver dato un significativo vantaggio a Pecco Bagnaia nella sua lotta per il titolo mondiale contro Marc Marquez.

Il weekend di gara al Sachsenring è stato teatro di emozioni forti e di rivelazioni inaspettate. Marc Marquez, otto volte campione del mondo, ha dovuto affrontare non poche difficoltà con la sua Ducati, in un circuito dove in passato aveva dominato con la Honda. Le aspettative erano alte, ma la realtà della pista si è rivelata più complessa del previsto.

In un intervento nel post-gara negli studi di ‘DAZN Spagna’, Dani Pedrosa – ex compagno di squadra di Marquez e ora collaudatore per KTM – ha messo in evidenza una debolezza tecnica di Marquez che potrebbe avere ripercussioni importanti. Pedrosa ha notato che Marquez non riesce a fermare la moto come vorrebbe.

Una situazione che il campione, dopo aver ascoltato il parere dell’ex collega, ha confermato con franchezza: “Hai ragione, è vero, non riesco a fermare bene la moto perché la Ducati ha tanto grip al posteriore mentre io ero abituato che in quel punto o in quel momento potevo derapare e fermare la moto così. Se lo faccio con la Ducati perdo l’anteriore e cado. Questo aspetto mi sta limitando non solo nei sorpassi, ma anche nel time-attack”.

Marquez lo ha ammesso: ora Bagnaia ha un vantaggio

Questo scambio di battute, apparentemente innocuo, ha svelato un punto critico nella guida di Marquez sulla Ducati, una moto che richiede un adattamento significativo rispetto alla Honda. La difficoltà di Marquez nel gestire il grip al posteriore e la sua incapacità di derapare come era solito fare, rappresentano una vulnerabilità che i suoi avversari possono sfruttare.

Per Bagnaia, questa rivelazione può essere davvero importante. Il campione in carica, attualmente coinvolto in una lotta serrata per il titolo mondiale, sa ora dove Marquez è più vulnerabile. Conoscere il punto debole del suo avversario diretto può permettergli di sviluppare strategie più mirate per superarlo in gara, sfruttando le sezioni della pista dove Marquez è meno efficace.

Dani Pedrosa, con la sua esperienza e acutezza, ha fatto un favore inaspettato a Bagnaia. Senza volerlo, ha messo in luce un aspetto tecnico che potrebbe cambiare le sorti del campionato. Marquez, con la sua ammissione sincera, ha confermato le difficoltà che sta affrontando, offrendo a Bagnaia un’opportunità d’oro per prendere il sopravvento.

L’episodio del Sachsenring ci ricorda ancora una volta quanto il MotoGP sia un gioco di strategie sottili e di adattamenti continui. E ora, con Pedrosa che ha involontariamente svelato una carta importante, la corsa al titolo mondiale si fa più avvincente che mai.