Perez e Sainz fatti fuori: hanno scelto lui

Red Bull, la scelta è fatta: in caso di addio a Perez non c’è posto per Sainz. La decisione che sconquassa la Formula 1

La Formula 1 è sempre stata un palcoscenico di emozioni forti e colpi di scena inattesi. Recentemente, il paddock è stato scosso dalla notizia che Red Bull potrebbe sostituire Sergio Perez; il pilota messicano, nonostante un inizio di stagione promettente, ha visto un calo significativo delle prestazioni con il passare dei gran premi. Tuttavia, la vera sorpresa è che, sebbene Perez sia in bilico, Carlos Sainz non è considerato un sostituto papabile.

Il messicano della Red Bull ha dimostrato più volte di essere un pilota di valore. L’inizio della stagione 2023 lo ha visto protagonista di ottime prestazioni, ma con l’arrivo della Formula 1 in Europa, il suo rendimento è crollato. Attualmente Perez si trova al sesto posto nel campionato piloti, superato recentemente anche dal giovane talento della McLaren, Oscar Piastri.

La differenza di prestazioni tra il messicano e il suo compagno di squadra, il campione del mondo Max Verstappen, è diventata abissale. Questo divario ha messo in allarme le alte sfere della Red Bull che stanno considerando seri provvedimenti. Una clausola nel contratto di Perez prevede infatti che se il pilota si trova a più di 100 punti di distacco da Verstappen alla pausa estiva, potrebbe perdere il suo posto a fine stagione. Con una differenza attuale di 137 punti da colmare parzialmente nei prossimi due Gran Premi, le possibilità di Perez di mantenere il suo sedile sembrano più remote.

Perez, un rinnovo solo di facciata: la Red Bull guarda altrove

Il recente rinnovo contrattuale di Perez sembra ora avere poca rilevanza. La pressione su di lui è palpabile e il futuro del messicano nella squadra austriaca è tutt’altro che certo. La sfida è ardua: il messicano deve ridurre il distacco da Verstappen di almeno 38 punti entro i prossimi due Gran Premi, in Ungheria e Belgio. Con l’attuale forma del campione olandese e le difficoltà incontrate da Perez, l’impresa sembra quasi impossibile.

Mentre lo stesso Sergio lotta per mantenere il suo posto, la Red Bull guarda già avanti. Tuttavia sorprendentemente Carlos Sainz, uno dei piloti più di grido della griglia, non è considerato un’opzione valida. Questa decisione solleva non poche domande. Sainz, con la sua esperienza e abilità, sarebbe un’aggiunta formidabile per qualsiasi squadra. Ma secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, Verstappen preferirebbe un compagno di squadra dal basso profilo. E il ferrarista, con la sua competitività e il suo carisma, potrebbe rappresentare una minaccia all’armonia del team.

Il favorito per sostituire Perez sarebbe Daniel Ricciardo, secondo quanto riporta il portale iberico. L’australiano, ex pilota Red Bull, sembra rispondere perfettamente ai requisiti desiderati dalla squadra e da Verstappen. Ricciardo, con il suo atteggiamento positivo e la sua capacità di adattamento, rappresenta una scelta più sicura e meno conflittuale. Altre opzioni come Yuki Tsunoda o lo stesso Sainz potrebbero rivelarsi troppo rischiose per l’equilibrio interno del team.

La decisione possibile della Red Bull di escludere sia Sergio Perez che Carlos Sainz rappresenta una svolta significativa nel panorama della Formula 1. Due piloti di grande talento si trovano potenzialmente fuori dalle scelte di una delle squadre più competitive del campionato. Mentre Perez cerca disperatamente di mantenere il suo posto, Sainz osserva da lontano, consapevole che il suo profilo alto potrebbe essere il motivo della sua esclusione.