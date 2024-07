Sinner nel caos, esplode la polemica: arriva l’attacco senza precedenti

Ancora polemiche intorno a Sinner dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon: attacco inaspettato

Ci teneva ad essere a Bastad, per sgranchirsi le gambe in vista delle Olimpiadi, ma Jannik Sinner e il suo team hanno ritenuto che non fosse il caso di stressarsi eccessivamente, dopo le fatiche di Wimbledon. E in seguito, soprattutto, al malessere che gli ha impedito, di fatto, di essere al top nel delicatissimo match contro Daniil Medvedev, che gli sarebbe valso, se tutto fosse andato per il meglio, la semifinale dello Slam britannico.

Sappiamo tutti com’è andata a finire, ma il punto è che in tanti, ancora adesso, continuano a chiedersi come sia possibile che il numero 1 del mondo si sia arreso ad un avversario che pure sarebbe stato alla sua portata. Ci ha provato lo stesso azzurro, una volta archiviata la partita, ad analizzare quanto accaduto, per comprendere cosa possa non aver funzionato in quei 5 set che sono parsi interminabili.

Il fatto di aver dormito poco e male non ha di certo aiutato, ma le principali responsabilità sarebbero comunque da attribuirsi al virus che lo ha debilitato e che ha messo a dura prova il suo fisico. Una condizione non di certo ideale, in un contesto competitivo ed estremamente stressante come quello dei Championships. L’energia andava e veniva, ha raccontato Jannik, aggiungendo di non aver potuto fare altro che lottare “con ciò che avevo”.

Sinner sotto accusa: c’entra Anna, ecco cosa è successo

E fin qui tutto tornerebbe, se non fosse che qualcuno ha ben pensato di scaricare addosso alla sua dolce metà la ‘colpa’ di quanto accaduto. È una storia, ahinoi, vecchia quanto il mondo, che si basa sulla convinzione – del tutto campata in aria – che tennis e amore non si concilino proprio così bene. Nulla di tutto ciò sarebbe successo, ha insinuato qualcuno, se Sinner non avesse avuto questi presunti grilli per la testa nello Slam londinese.

Laddove per grilli per la testa si allude non tanto alla storia in sé per sé con la collega Anna Kalinskaya, che 24 ore prima dell’eliminazione dell’altoatesino da Wimbledon si è ritirata per infortunio. Ci si riferisce, bensì, al fatto che alla vigilia dei quarti di finale, ma anche in precedenza, Jannik si sia recato all’All England Club per sostenere la sua fidanzata. E che la pioggia e il freddo presi a bordo campo possano non aver giovato al fisico del campione di Sesto Pusteria.

Una situazione fisica precaria che quindi non sarebbe stata teoricamente agevolata. Le cose potevano andare diversamente, o forse no. Fortuna, allora, che il tennis, almeno quello, ti dà sempre una seconda, e non solo, possibilità.