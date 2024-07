Colpo di scena in Formula 1, calendario stravolto: torna la gara più bella, spettacolo assicurato

Annuncio ufficiale in Formula 1 a ridosso del weekend di pausa che precede le ultime due gare di luglio. È fatta per un grande ritorno

Settimana di pausa in Formula 1. Archiviata la splendida vittoria di Lewis Hamilton nella sua Silverstone, si tornerà in pista nel weekend del 20-21 Luglio in Ungheria. Sette giorni dopo, appuntamento a Spa, in Belgio, per l’ultima gara che precederà la pausa estiva di agosto.

Situazione di classifica già ben delineata con Verstappen al comando con 84 punti di vantaggio su Norris e 105 su Leclerc. Un distacco rassicurante che lascia presagire l’esito che tutti avevano già pronosticato a inizio anno ovvero il quarto titolo mondiale consecutivo per il pilota olandese della Red Bull.

Solitamente in Formula 1, i giorni che precedono la pausa estiva sono anche quelli in cui arrivano le decisioni ufficiali in vista della prossima stagione sia per quanto riguarda le line up definitive dei piloti che il calendario con la definizione di tutte le gare del Mondiale 2025. Riguardo quest’ultimo, è stata comunicata una novità importante con il ritorno di un evento che piacerà e non poco ai piloti.

Cambia il calendario in Formula 1, una nuova gara nel 2025

La Formula 1 e la FIA hanno ufficializzato il calendario delle Gare Sprint del Mondiale 2025. Saranno nuovamente sei gli eventi che si disputeranno al sabato con una programmazione che differisce da quella del Mondiale in corso per un avvicendamento tra due GP.

Nella prossima annata di F1, cinque delle sei Gare Sprint sono previste in Cina, a Miami, a Austin negli Usa, in Brasile e in Qatar. L’unica sostituzione riguarda quella che si è disputata recentemente in Austria. Al suo posto subentra Spa, in Belgio, nel weekend del 26-27 luglio.

Il circuito di Spa-Francorchamps sarà l’unico ad ospitare una Gara Sprint in Europa. Si tratta di un ritorno, visto che un precedente evento sulla corta distanza si è disputato, in Belgio, nel 2023 con la vittoria di Verstappen su Piastri e Gasly. Nonostante alcuni tra i piloti non siano del tutto favorevoli al format della Gara Sprint, la possibilità di un evento ulteriore a Spa sarà certamente gradita a tutti.

Non è un mistero, infatti, che il tracciato belga con i suoi 7km di lunghezza, tra lunghi rettilinee e curve da affrontare in accelerazione (tra cui la mitica Eau Rogue poco dopo la partenza) sia il più apprezzato tra i piloti. Spettacolo dunque assicurato nei 100 km che saranno coperti in 12-13 giri. Tra due settimane, invece, ci sarà la gara classica sulla distanza dei 44 giri. Nelle ultime tre edizioni ha sempre vinto Verstappen.