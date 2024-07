Inghilterra, verso la finale di Euro2024: parlano Southgate e Kane

In vista della finale di Euro2024 contro la Spagna, hanno parlato il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate e Harry Kane. Ecco le loro dichiarazioni in conferenza stampa pre-gara, raccolte dal nostro Tancredi Palmeri.

Inghilterra, parola al ct

Southgate ha parlato così: “È incredibile quando fatto dopo il Qatar. 6 settimane fa abbiamo cominciato con una visione a lungo termine. Non credo nelle favole ma credo nei sogni. Sarebbe una storia bellissima ma è nelle nostre mani. Non ho preoccupazioni sulla Spagna, ma osservo quanto pressano e quanto giocano bene il pallone. Abbiamo dovuto trovare diverse maniere di giocare nel corso del torneo, e abbiamo trovato equilibrio. Questa volta abbiamo molti più rigoristi nei loro club, e abbiamo vinto 3 delle ultime 4 serie. Sappiamo che dobbiamo vincere questo Europeo per guadagnarci il rispetto del mondo del calcio. Quelle notti difficili nel calcio mi hanno insegnato che il calcio può cambiare in un attimo. E mi hanno insegnato s mettere le cose in prospettiva, ci sono cose più importanti. Sono grato al calcio per quello che mi ha dato. Sono passato attraverso tutto quindi non ho paura di niente per domani. E se non avremo paura, avremo maggiori possibilità di vincere”

Le dichiarazioni di Kane

Harry Kane si è espresso così prima della finale: “Dopo la sconfitta in finale contro l’Italia è stata dura per molti, penso che il percorso dimostri la nostra mentalità. È sempre difficile cancellare il ricordo di una finale persa. Provi a non pensare a come potrebbe cambiare la tua vita se vinci, e a quello che significa per il tuo paese. Con il corso del torneo la fiducia è cresciuta sempre di più. In questo torneo ho sentito anche il supporto dei tifosi tedeschi dovunque sono andato, li ringrazio. Darei in cambio tutti i trofei personali della mia carriera per vincere l’Europeo”