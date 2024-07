Lascia la Formula 1: offerta da 150 milioni

La fine di un’era: la partnership con la Formula 1 si conclude dopo oltre un decennio di prolifica collaborazione…

Un clamoroso colpo di scena stravolge il mondo della Formula 1 e segna la fine di una delle collaborazioni più iconiche nella storia dello sport a 4 ruote. Il celebre marchio svizzero Rolex pare pronto ad annunciare che la sua partnership con la F1 non proseguirà oltre la stagione 2024. E pensare che la prima volta che il marchio apparve in pista fu più di mezzo secolo fa, nel lontano 1968, grazie all’iniziativa del leggendario pilota scozzese Jackie Stewart.

Il sodalizio vero e proprio venne successivamente cementato da Bernie Ecclestone, sempre grazie all’intermediazione di Stewart, con uno storico accordo nel 2012 che da allora ha visto Rolex come partner globale e cronometrista ufficiale della Formula 1. Normale dunque che la notizia della conclusione di questa storica alleanza venga percepita come un fulmine a ciel sereno dagli appassionati di Formula 1 e pure dagli amanti degli orologi di lusso.

Rolex, che secondo ‘Forbes’ ha investito circa 50 milioni di dollari all’anno per mantenere la sua posizione di prestigio all’interno del circuito automobilistico più famoso del mondo, si è vista costretta a ritirarsi di fronte a un’offerta economicamente insuperabile stando a quanto riporta il sito ‘Coron.et’.

A partire da gennaio 2025, sarà infatti il gruppo LVMH di Bernard Arnault, l’uomo più ricco del pianeta, a subentrare come nuovo partner ufficiale della Formula 1. LVMH, che possiede tra i suoi marchi di orologi di lusso nomi prestigiosi come Hublot e TAG Heuer, ha messo sul piatto una cifra senza precedenti: 150 milioni di dollari all’anno, triplicando così l’investimento di Rolex.

Cambio in Formula 1, arriva Bernard Arnault

Questa decisione, sebbene comprensibile dal punto di vista economico, rappresenta un momento di grande rammarico per tutti coloro che hanno visto in Rolex non solo un cronometrista, ma un simbolo di precisione, eleganza e tradizione. La lunga collaborazione tra il marchio e la Formula 1 ha infatti contribuito a creare un legame indissolubile tra il mondo degli orologi di lusso e le corse automobilistiche, un connubio che ha resistito alle sfide del tempo e alle trasformazioni dell’industria.

Tuttavia, il mondo dello sport, e la Formula 1 in particolare, non può ignorare le logiche del profitto che governano il mercato contemporaneo. La crescente necessità di finanziamenti sempre maggiori per sostenere i costi esorbitanti della competizione e dell’innovazione tecnologica ha reso inevitabile l’accettazione dell’offerta di LVMH. La somma proposta dal gruppo di Arnault non solo garantirebbe una significativa iniezione di capitale, ma riflette anche l’ambizione di LVMH di rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mondo degli sport.

La transizione da Rolex a LVMH segna dunque un cambiamento epocale nella storia della Formula 1. Da una parte, c’è il dispiacere per la chiusura di un capitolo glorioso, un sodalizio che ha definito un’era e ha contribuito a consolidare l’immagine della Formula 1 come sinonimo di eccellenza e raffinatezza. Dall’altra, c’è la consapevolezza che il futuro dello sport richiede adattamenti e scelte strategiche mirate a garantire la sostenibilità economica e la competitività a livello globale.

In definitiva, la Formula 1 si appresta a entrare in una nuova era, guidata dalla visione e dalle risorse del gruppo LVMH. Se l’addio a Rolex lascia un vuoto che sarà difficile colmare, è altresì vero che l’entusiasmo per ciò che il futuro riserva promette di mantenere viva la passione e l’innovazione che da sempre caratterizzano questo sport straordinario.