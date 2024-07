Pedullà: “Mendes in pressing per Cancelo, la Juve per ora non apre”

Le ultime di Alfredo Pedullà su Joao Cancelo: “Ne abbiamo parlato, aggiorniamo. Jorge Mendes sta cercando una soluzione per Joao Cancelo, rientrato al Manchester City dal prestito a Barcellona. L’Inter ha già risposto picche, nelle ultime ore Mendes è tornato all’assalto con la Juventus, un pressing asfissiante. Ma la Juventus ha nuovamente declinato, per ora non apre perché ha altre priorità e perché ritiene che i costi dell’operazione siano troppo alti. Cancelo ha un contratto lungo con il Manchester City, spera sempre di tornare al Barcellona (il club blaugrana non è convinto), ma non escludiamo altre ipotesi anche lontano dall’Europa”.