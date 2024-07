Pedullà: “Varane-Como, la tempistica. Rodri Sanchez e Moreno molto vicini”

Ultime novità da parte di Alfredo Pedullà su Varane al Como: “Il Como ha ormai raggiunto gli accordi con il difensore svincolato Varane, un colpo di assoluto spessore. Contratto biennale, l’ex Manchester United ha ormai dato il via libera e dovrebbe accadere qualcosa di imprevedibile oggi per far saltare l’operazione. Decisiva la svolta di pochi giorni fa che vi abbiamo svelato, ovvero l’apertura di Varane – con Fabregas in pressing – dopo diversi giorni di stand-by. Per la tempistica dobbiamo aspettare la prossima settimana, non obbligatoriamente i primi giorni. Il Como sta per chiudere altre due operazioni: ci riferiamo al trequartista Rodri Sanchez, classe 2000, dal Betis in prestito con diritto di riscatto e al terzino Alberto Moreno, terzino svincolato dal Villarreal. Insomma, il Como parla sempre più spagnolo e con Fabregas in panchina non potrebbe essere diversamente”.